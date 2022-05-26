ABD'ye sığınmak isteyen 842 Haitili sığınmacının gemisi Küba'ya ulaştı - Haberler

Küba devletinin resmi yayın organı Granma, dün Haiti'den ABD'ye doğru yola çıkan ve 842 kişiyi taşıyan bir sığınmacı gemisinin Küba'nın Caibarién kentine geldiğini duyurdu. Tıka basa dolu geminin rotasından saparak Küba'ya ulaştığı belirtildi.

Granma medya organının haberine göre, Haiti'deki iç karışıklık sebebiyle yetersiz donanıma sahip deniz araçlarıyla yola çıkan sığınmacılarının birçoğu ABD yerine akıntılar ve kötü hava şartları sebebiyle Bahamalar'a, Küba'ya veya Karayip Adaları'na ulaştığı ifade edildi. Aynı şekilde küçük bir deniz aracına tıka basa binen 842 Haitili sığınmacı, ABD yerine Küba'ya vardı. Küba Kızıl haç yetkilileri basına yaptıkları açıklamada, sığınmacılara tıbbi ve insani yardım sağlandığını belirtti.

Bugüne kadar tek bir gemide daha önce görülmemiş sayıda sığınmacının olduğunu belirten yetkililer, sığınmacılardan 70'inin tanesinin çocuk ve 97 kadının ise hamile olduğunu ifade etti. Yetkililer, bugün kadar bir gemide en fazla sığınmacının bulunduğu tek olay o Kübalı yetkililerin Haiti Hükümeti'yle bağlantı kurarak, sığınmacıların güvenli ve gönüllü olarak ülkelerine geri dönüşlerini sağlamak için temas kurulduğu ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya