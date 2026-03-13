Haberler

ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Irak'ın batısında bir KC-135 yakıt ikmal uçağının düştüğünü açıkladı. Olay sırasında iki uçağın karıştığı, düşen uçağın düşman ateşi veya dost ateş nedeniyle düşmediği bildirildi. İran basınında ise uçağın İran Devrim Muhafızları tarafından düşürüldüğü iddia edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik devam eden operasyonlar sırasında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın düştüğünü açıkladı. CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Dost hava sahasında gerçekleştirilen uçuş sırasında iki uçağın karıştığı bir olay meydana geldi. Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşerken, ikinci uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı" ifadelerine yer verildi.

Düşen uçağın KC-135 Stratotanker tipi havada yakıt ikmal uçağı olduğu belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin yapılan ilk değerlendirmede, "Bu durum düşman ateşi ya da dost ateşinden kaynaklanmamıştır" denildi.

İran basınında yer alan haberlerde ise Irak'ın batısında düşen ABD yakıt ikmal uçağının, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından hedef alınarak düşürüldüğü öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVEDAT TOKER 14-81:

eline sağlık iran.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

