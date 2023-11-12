Haberler ›› Dünya ›› ABD'ye Ait Askeri Uçak Akdeniz'de Düştü

ABD'ye Ait Askeri Uçak Akdeniz'de Düştü

ABD'ye ait bir askeri uçak, 10 Kasım'da Akdeniz'de düştü. ABD Avrupa Komutanlığı, Stuttgart merkezli bir açıklama yaparak, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yürüten uçağın kaza kırıma uğrayarak düştüğünü belirtti. Kazada etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmeyeceği belirtildi. Kazanın soruşturulduğu, ancak düşmanca bir eylemden kaynaklanmadığı ifade edildi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası ABD ordusu, Akdeniz'e yoğun konuşlandırmalar yapmıştı.