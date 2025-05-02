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ABD Yargıcı, Trump Yönetiminin Venezuelalı Göçmenleri Sınır Dışı Etme Uygulamasını Hukuka Aykırı Buldu

ABD Yargıcı, Trump Yönetiminin Venezuelalı Göçmenleri Sınır Dışı Etme Uygulamasını Hukuka Aykırı Buldu
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ABD Bölge Yargıcı Fernando Rodriguez, Trump yönetiminin Venezuelalı göçmenleri 'Yabancı Düşmanlar Yasası'nı kullanarak sınır dışı etmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Yargıç, yönetimin bu yasaya dayanarak göçmenleri gözaltına alma ve sınır dışı etme konusunda yetkisi olmadığını belirtti.

ABD'de yargıç, Trump yönetiminin Venezuelalı göçmenleri sınır dışı etmek için savaş dönemlerinde başvurulan 'Yabancı Düşmanlar Yasası'nı kullanmasının 'hukuka aykırı' olduğuna karar verdi.

ABD Bölge Yargıcı Fernando Rodriguez, kararında yönetimin Venezuelalı göçmenleri sınır dışı etmek için Yabancı Düşmanlar Yasası'nı kullanarak yetkilerini aştığını ifade etti. Yönetimin terör örgütü olarak sınıflandırdığı Venezuela kökenli 'Tren de Aragua' çetesinin ABD'deki faaliyetlerinin, yasanın uygulanmasına yol açacak bir tehdit oluşturmadığını belirten Rodriguez, yönetimin bu yasaya dayanarak göçmenleri gözaltına alma, ülke içinde nakletme veya sınır dışı etme konusunda yasal yetkisi bulunmadığını bildirdi.

Rodriguez, kendi bölgesi olan Texas'ın güneyindeki Venezuelalı göçmenlerin Trump yönetimi tarafından sınır dışı edilmesini kalıcı olarak engelledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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