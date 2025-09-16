ABD, Venezuela'ya İkinci Saldırıyı Gerçekleştirdi

(ANKARA) – ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun Karayipler'de uluslararası sularda "Venezuelalı uyuşturucu kaçakçılarına ait olduğu" iddia edilen bir tekneyi imha ettiğini, üç kişinin öldüğünü açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son derece şiddetli uyuşturucu kartelleri ve narkoteröristlere" yönelik ikinci saldırı emrini verdiğini duyurdu. Trump, teknenin uyuşturucu taşıdığına dair "ellerinde kayıtlı kanıt" bulunduğunu öne sürdü.

ABD'nin tekneyi hedef almasının ardından teknedeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela tarafı ise saldırıyı "uluslararası hukuka aykırı" ve "açık bir saldırı" olarak nitelendirerek, ABD'yi Karayipler'de savaş çıkarma niyetiyle suçladı.

Maduro'dan tepki: "Bu gerilim değil, saldırı"

Venezuella Devlet Başkanı Nicolás Maduro, dün Venezuelalı üst düzey askerlerle birlikte yaptığı açıklamada, ABD'nin eylemlerini yalnızca bir "gerilim" değil, doğrudan bir "saldırı" olarak değerlendirdi.

Maduro, "Bizi kriminalize ettikleri yargısal saldırı, her gün yaptıkları siyasi tehditler, diplomatik saldırılar ve devam eden askeri saldırılar… Bunlar gerilim değil, topyekün saldırıdır" dedi.

İletişim kanallarının tamamen kapandığını vurgulayan Maduro, iki ülke arasında "sadece ABD'de yaşayan Venezuelalıların geri dönüşünü kolaylaştıracak sınırlı bir temas" olduğunu belirtti.

Artan askeri hareketlilik ve hukuki tartışmalar

ABD, son haftalarda Karayipler'in güneyine savaş gemileri göndererek ve Porto Riko'ya F-35 uçakları konuşlandırarak "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" operasyonlarını yoğunlaştırdı.

2 Eylül'de gerçekleştirilen ilk saldırıda, Venezuela'dan yola çıktığı öne sürülen bir tekne hedef alınmış ve 11 kişi hayatını kaybetmişti. Batı medyasında saldırıyı yorumlayan hukukçular, uluslararası sularda gerçekleşen bu saldırının uluslararası insan hakları ve deniz hukukunu ihlal etmiş olabileceğini söylüyor.

ABD Kongresi'nde Demokratlardan bazı isimler de Trump yönetiminden saldırının hukuki gerekçesini açıklamasını talep etti.

Karşılıklı suçlamalar ve siyasi arka plan

Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil, hafta sonunda ABD donanmasına ait bir destroyerin Venezuela'nın "özel ekonomik bölgesi" içindeki bir balıkçı teknesine el koyduğunu açıkladı. Gil, teknenin "küçük ve zararsız" olduğunu belirterek, 8 saat boyunca "yasa dışı şekilde" alıkonulduğunu ifade etti.

ABD tarafı, Maduro yönetimini uyuşturucu kaçakçılığına destek vermekle suçluyor. Washington, Maduro'yu "Cartel of the Suns" adlı bir örgütün lideri olmakla itham ediyor ve yakalanmasına yol açacak bilgiler için 50 milyon dolar ödül koymuş durumda.

ABD ve birçok Batılı ülke, geçen yıl temmuz ayında yapılan başkanlık seçimlerinde Maduro'nun yeniden seçilmesini tanımadı. Bağımsız gözlemciler ve muhalefet, seçimleri muhalif aday Edmundo González'in açık farkla kazandığını savunuyor.

Maduro ise suçlamaları reddederek Washington'u, "rejim değişikliği amacıyla emperyalist müdahale" planlamakla suçluyor. Maduro'nun solcu ve anti-Amerikancı çizgisinin de Washington'un tavrında belirleyici olduğu yapılan değerlendirmeler arasında. Maduro ayrıca geçen ay halka, hükümet yanlısı milislere katılma çağrısı yaptı.Maduro ayrıca halka, hükümet yanlısı milislere katılma çağrısı yaptı.