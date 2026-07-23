Haberler

Rubio ve Lavrov, Asean Dışişleri Bakanları Toplantısı Kapsamında Manila'da Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ASEAN toplantısı kapsamında Manila'da bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktılar.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Rubio'ya ABD'nin Hindistan Büyükelçisi ve Güney ile Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor, Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Dan Holler ve Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Allison Hooker eşlik etti.

Lavrov'un heyetinde ise Rusya'nın ASEAN Büyükelçisi Yevgeniy Zagaynov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Planlama Dairesi Direktörü Aleksey Drobinin yer aldı.

Gazeteciler, görüşme öncesi Rubio'ya Rusya'nın İran'ın Orta Doğu'da ABD askerlerini hedef almasına yardım ettiği yönündeki iddiaları gündeme getirip getirmeyeceğini, Lavrov'a ise Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ne zaman durduracağını sordu. Ancak iki bakan da soruları yanıtsız bıraktı.

Kaynak: ANKA
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden

Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle

Babası evliliğe karşı çıkmıştı! İsmail Yüksek'in eşinden dikkat çeken hamle
Gökyüzünde beliren dev ejderha paniğe neden oldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Kenti ayağa kaldıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Feci kazada hayatını kaybeden talihsiz kadının son anları kameraya yansıdı

Güpegündüz feci kaza! Gül Keskin'in can verdiği anlar kamerada
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü yönetmen gözaltına alındı
Ankara'daki fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Özel odalarda neler yapmışlar neler! Hepsi gözaltına alındı
Kardeşinden Haluk Levent'e ağza alınmayacak küfür

Tutuklu kardeşi bile illallah etmiş! Haluk Levent'e sinkaflı küfür