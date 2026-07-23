Rubio ve Lavrov, Asean Dışişleri Bakanları Toplantısı Kapsamında Manila'da Görüştü

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Rubio'ya ABD'nin Hindistan Büyükelçisi ve Güney ile Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor, Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Dan Holler ve Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Allison Hooker eşlik etti.

Lavrov'un heyetinde ise Rusya'nın ASEAN Büyükelçisi Yevgeniy Zagaynov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Planlama Dairesi Direktörü Aleksey Drobinin yer aldı.

Gazeteciler, görüşme öncesi Rubio'ya Rusya'nın İran'ın Orta Doğu'da ABD askerlerini hedef almasına yardım ettiği yönündeki iddiaları gündeme getirip getirmeyeceğini, Lavrov'a ise Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ne zaman durduracağını sordu. Ancak iki bakan da soruları yanıtsız bıraktı.

Kaynak: ANKA