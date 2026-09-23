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ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları BM Genel Kurulu'nda görüştü

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ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları BM Genel Kurulu'nda görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Kurulu'nda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabaları ele alındı. Zelenskiy ise enerji ateşkesine hazır olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında Çarşamba günü New York'ta bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı başladı

Basına açık bir açılış konuşması yapılmadan başlayan görüşme, kapalı kapılar ardında devam etti. Lavrov ile Rubio'nun bu görüşmesi, iki bakanın 22 Temmuz'da Manila'da düzenlenen ASEAN toplantıları kulisinde bir araya gelmesinin üzerinden tam iki ay sonra gerçekleşti.

Gündemde Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabaları var

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik çabaların da ele alınması bekleniyor. Trafiğin yoğunlaştığı bu diplomasi turu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından geldi.

Zelenskiy'den "Enerji Ateşkesi" sinyali

Trump ile Salı günü yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna'nın bir enerji ateşkesine hazır olduğunu belirtti. Zelenskiy, "Ruslar enerji altyapımıza saldırmazsa, biz de enerji ateşkesine hazırız" ifadelerini kullandı.

Özgür Umut Demirci
Özgür Umut Demirci
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