ABD ve Rusya'dan Nükleer Silah Açıklamaları

ABD ve Rusya'da bu hafta ardı ardına nükleer silah açıklamaları geldi.

Önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir nükleer füze ve nükleer sualtı aracını başarıyla test ettiklerini açıkladı.

Hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump, orduya derhal nükleer silah denemelerine geri dönme talimatı verdiğini söyledi.

Trump'ın nükleer patlama testlerini mi yoksa nükleer kapasiteli füzelerin uçuş testlerini mi kast ettiği net değil.

ABD 1992 yılından beri nükleer silah testi yapmadı.

Trump, kendisine ait Turth Social platformunda "Diğer ülkelerin programlarını test etmesi nedeniyle Savaş Bakanlığı'na nükleer silahları eşit temelde test etme talimatı verdim. Süreç derhal başlayacak" ifadelerini kullandı.

ABD'nin tüm ülkelerden daha fazla silaha sahip olduğunu söyleyen Trump, "Rusya ikinci ve Çin uzak ara üçüncü ama beş yıl içine eşit olacaklar" dedi.

Washington'daki Silah Kontrol Derneği adlı kuruluşa göre ABD'nin 5.225, Rusya'nın 5.580 nükleer silah başlığı bulunuyor.

Trump daha sonra Air Force One'da yaptığı açıklamada ise "Diğerleri test yaparken bence bizim de yapmamız uygun olur" dedi.

ABD Başkanı nükleer test alanlarının daha sonra belirleneceğini kaydetti.

Kremlin: ABD testlere başlarsa biz de başlarız

Putin 29 Ekim Çarşamba günü, nükleer enerjili bir süper torpido denemesini başarıyla gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Askeri uzmanlar bu torpidonun büyük radyoaktif dalgalar tetikleyerek kıyı bölgelerinde yıkıma neden olabileceğini söylüyor.

Rusya, 21 Ekim'de de yeni Burevestnik güdümlü füzesini test etmiş ve 22 Ekim'de nükleer fırlatma tatbikatları yapmıştı.

Ancak Trump'ın açıklamalarının ardından Kremlin bunların nükleer testler olmadığını savundu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov "Başkan Trump açıklamasında diğer ülkelerin nükleer denemeler yaptığından bahsediyor. Şu ana dek böyle bir denemeden haberdar değiliz" dedi.

Peskov, Kremlin'in yeni bir nükleer silahlanma yarışının tetiklenip tetiklenmediği sorusuna ise "Sanmıyorum" yanıtını verdi.

Peskov "Başkan Putin'in birçok kez tekrarladığı sözlerini hatırlatmak istiyorum. "Herhangi bir ülke moratoryumu ihlal edelse biz de ona göre davranırız" dedi.

Son nükleer testler ne zaman yapıldı?

Kuzey Kore dışında hiçbir nükleer güç son 25 yılda nükleer patlama denemesi yapmadı.

Sovyetler Birliği son nükleer denemesini 1990'da, ABD 1992'de, Çin de 1996'da gerçekleştirmişti.

Ancak çeşitli ülkeler nükleer silah envanterlerine yatırım yapıyor.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi, Pekin'in 2020'deki 300 adetlik nükleer silah envanterini bu yıl iki katına çıkarttığını tahmin ediyor.

Kuruluş, Amerikalı askeri yetkililerin Çin'in 2030 itibarıyla binden fazla nükleer silaha sahip olacağını tahmin ettiğini söylüyor.

ABD nükleer silahlar devrini Temmuz 1945'teki 20 kilotonluk atom bombasıyla açmış ve daha sonra da bu bombalar Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılmıştı.