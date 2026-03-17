ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında yaralanan ABD askerlerinin sayısı 200'e yükseldi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonucunda yaralanan Amerikan askerlerinin sayısının 200'e yükseldiğini duyurdu. Yaralılardan 10'unun durumu ağır, 180'den fazla asker tedavi edilerek görevine geri döndü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede yaralanan ABD askerlerinin sayısının 200'e yükseldiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı askeri operasyonların başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bölgedeki çatışmalarda bugüne kadar 200 Amerikan askerinin yaralandığını belirten Hawkins, bu askerlerden 10'unun durumunun ağır olduğunu kaydetti. Yaralanmaların büyük bir kısmının hafif düzeyde olduğunu ifade eden Hawkins, tedavileri tamamlanan 180'den fazla Amerikan askerinin ise birliklerindeki görevlerine geri döndüğünü aktardı.

Ayrıca, söz konusu yaralanmaların Orta Doğu'da ABD güçlerinin konuşlu bulunduğu 7 farklı ülkede meydana geldiği bildirildi. Bu ülkelerin Bahreyn, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
