Pakistan'daki barış görüşmelerinin saati belli oldu

PAKİSTAN, ABD ve İran arasında yapılacak müzakerelerin TSİ ile 13.00'te başlayacağı bildirildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşecek ABD ve İran arasındaki müzakere görüşmelerinin TSİ 13.00'te başlamasının beklendiği açıklandı. İslamabad'da yoğun güvenlik önlemlerinin alınarak birden fazla lokasyonun hazırlandığı ve hazırlanan noktalar arasında Başbakanlık Konutu ile özel bir güvenlik tesisinin de bulunduğu belirtildi. ABD ve İran heyetlerinin, resmi görüşme öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı görüşeceği de ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı