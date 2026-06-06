Centcom: Hürmüz Boğazı Üzerinde Dört İran İha'sı Düşürüldü

(ANKARA) - CENTCOM, ABD güçlerinin, Hürmüz Boğazı'na doğru fırlatılan dört İran İHA'sını düşürdüğünü bildirdi. Öte yandan, İran da ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası, bölgedeki ABD üslerinin füzelerle hedef alındığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), X hesabından yapılan paylaşımda, ABD güçlerinin, İran'ın Hürmüz Boğazı ve Körfez'deki komşu ülkelere doğru fırlattığı çok sayıda İran menşeli balistik füze ve insansız hava aracını (İHA) önlediği belirtildi. Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"CENTCOM, Hürmüz Boğazı'na doğru fırlatılan dört İran menşeli tek yönlü saldırı insansız hava aracını düşürdükten birkaç saat sonra İran, Kuveyt ve Bahreyn'e doğru yedi balistik füze ateşledi. Bu saldırı insansız hava araçları, bölgedeki deniz trafiği için acil bir tehdit oluşturuyordu. ABD güçleri, daha sonraki deniz saldırılarına karşı savunma amacıyla Goruk ve Keşm Adası'ndaki İran kıyı gözetleme radar üslerini vurdu."

İlk değerlendirmelere göre, İran tarafından fırlatılan füzelerin altısı önlendi ve yedincisi hedefe ulaşamadı. Şu anda ABD personeline zarar geldiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ve İran'ın Bahreyn'deki ABD 5. Filo karargahına zarar verdiği iddiaları asılsızdır. CENTCOM güçleri teyakkuzda olup, İran'ın haksız saldırganlığına karşı öz savunma amacıyla karşılık vermeye hazır durumdadır."

İRAN DA ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALDI

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan bir haberde, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, "Çocuk katili ve terörist ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısı sonrası, düşmanın bölgedeki üsleri Hava ve Uzay Kuvvetlerinin füzeleriyle vuruldu" açıklamasına yer verildi. Açıklamada, dört petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz şekilde geçmeye çalıştığı, bunun üzerine petrol tankerlerinden birisinin hedef alındığı ve ardından ABD'nin Sirik ve Keşm Adası'ndaki iki iletişim kulesine füze saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü ve Bahreyn'deki ABD Donanması Beşinci Filosu'nun kalan önemli tesisleri, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'nin balistik füzeleriyle hedef alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA