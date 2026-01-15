Haberler

ABD ve İngiltere, Katar'daki askeri personeli tahliye ediyor

ABD ve İngiltere, İran'daki protestoların ardından Katar'daki El-Udeid Hava Üssü'ndeki askeri personel sayısını azaltma kararı aldı. Katar hükümeti, bu önlemlerin bölgedeki mevcut gerginliğe yanıt olarak alındığını belirtti.

ABD ve İngiltere, İran'daki protestoların ardından Katar'daki El-Udeid Hava Üssü'nde bulunan personel sayısını azaltma kararı aldı. Katar hükümetinden yapılan açıklamada, önlemlerin bölgedeki mevcut gerginliğe yanıt olarak alındığı belirtildi.

Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattığını ve faaliyetlerini uzaktan yürüteceğini duyurdu. Doha'daki ABD Büyükelçiliği ise personeline dikkatli olmaları ve El-Udeid Hava Üssü'ne yönelik zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
