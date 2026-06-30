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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Alman mevkidaşı Wadephul ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Alman mevkidaşı Wadephul ile bir araya geldi
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Washington'da bir araya gelerek Orta Doğu, İran'ın nükleer programı, NATO'da yük paylaşımı ve Ukrayna'da barış konularını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ABD'nin başkenti Washington'da bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Washington'da bir araya gelerek bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Baş başa görüşmenin ardından her iki bakan da sanal medya hesaplarından temaslarına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Görüşmenin detaylarına dair bilgi veren Rubio, " Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere bugün Alman mevkidaşım ile bir araya geldik ve İran'ın asla nükleer silah elde edememesini veya geliştirmemesini sağlama konusundaki ortak kararlılığımızı yineledik. Ayrıca NATO'da yük paylaşımı ve Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı bir barışa duyulan ihtiyacı da teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Wadephul ise ikili ilişkilere ve müttefikliğe dikkat çekerek, "Belirsiz zamanlarda güçlü ortaklıklar büyük önem taşır ve transatlantik bağlar güvenliğimiz için vazgeçilmez olmaya devam etmektedir. Sayın Rubio, bugün Washington'da sizinle gerçekleştirdiğimiz iyi ve yapıcı görüş alışverişi için minnettarım. Birlikte NATO müttefikleri olarak omuz omuza durmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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