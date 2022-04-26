ABD ve Almanya'dan Osman Kavala çağrısı: Müebbet kararı derin endişe yarattı, derhal serbest bırakın

Abd Dışişleri Bakanlığı Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının "derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yarattığını" söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ OSMAN KAVALA'YI SERBEST BIRAKMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada "Kavala'nın adil olmayan bir şekilde hüküm giymesi insan hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüyle bağdaşmıyor. Türkiye'yi Osman Kavala'yı serbest bırakmaya davet ediyoruz. Türkiye'de sivil toplumun, medyanın, siyaset ve ekonomi alanındaki liderlerin yargı tarafından taciz edilmesinden büyük endişe duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

BİR TAHLİYE ÇAĞRISI DA ALMANYA'DAN

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Osman Kavala'nın "Derhal tahliye edilmesi gerektiğini" ifade eden bir açıklama yaptı. Baerbock, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin daha önce bu yönde verdiği kararı hatırlattı ve Türkiye'nin de bu karara uyması gerektiğini söyledi.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ DE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Uluslararası Af Örgütü, Gezi Parkı davasında açıklanan cezaların adalete ve insan haklarına darbe olduğunu savundu. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise "Kararın mahkemede değil sarayda alındığını düşünüyoruz" dedi. Af Örgütü adına açıklama yapan Avrupa Direktörü Nils Muiznieks, temelsiz suçlamalar için delil gösterilemediğini söyledi ve davayı bir müthiş bir adalet komedisi olarak tanımladı. Muiznieks, "Adil olmayan bu karar Gezi davasının, bağımsız sesleri susturmak amacıyla açıldığını gösteriyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı davasında iş insanı Osman Kavala "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye de 18'er yıl hapis cezası verilmişti.