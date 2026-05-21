ABD, USS Nimitz uçak gemisini Karayipler'e konuşlandırdı

ABD yönetimi, 'USS Nimitz' uçak gemisini Karayipler'e konuşlandırdığını duyurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin 17'nci Uçak Gemisi Hava Kanadı (CVW-17) biriminin bulunduğu 'USS Nimitz (CVN 68)' uçak gemisini, USS Gridley (DDG 101) ve USNS Patuxent (T-AO 201) savaş gemileriyle Karayipler'e konuşlandırdığı bildirildi. USS Nimitz'in, Tayvan Boğazı'ndan Arap Körfezi'ne kadar dünyanın dört bir yanında görevde bulunarak 'savaş yeteneğini kanıtladığı' aktarılan açıklamada, bu durumun 'hazırlık ve varlığın' en iyi örneği olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı