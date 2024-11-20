Üye Girişi
Haberler
BBC

ABD, Ukrayna'ya Anti-Personel Kara Mayını Gönderme Kararı Aldı

ABD, Ukrayna'ya Anti-Personel Kara Mayını Gönderme Kararı Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya anti-personel kara mayını verilmesine onay verdi. Mayınların, belirli bir süre için aktive edilerek kullanılacağı açıklandı. Bu karar, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği uzun menzilli füzelerin Rus hedeflerine karşı kullanma izni vermesinden sonra geldi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin BBC'ye verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya anti-personel kara mayını verilmesine onay verdi.

Anti-personel kara mayınları, tank gibi askeri taşıtlara karşı kullanılan mayınlardan farklı olarak insan hedeflerine yönelik kullanılıyor.

İsmini gizli tutan ABD savunma yetkilisi, mayınların yakında Ukrayna'ya teslim edilebileceğini, Washington'ın bu mayınların Ukrayna topraklarında kullanılmasını beklediğini aktardı.

ABD'nin sağlayacağı bu mayınlar, belirli bir süre için aktive edilerek kullanılıyor ve kalıcı olarak kullanılamıyor.

ABD'li yetkili ayrıca Ukrayna'nın bu mayınları, yoğun yerleşim bölgelerinde kullanmamayı da taahhüt ettiğini kaydetti.

Biden'ın bu kararı, Pazar günü Washington'ın Ukrayna'ya, ABD'nin verdiği uzun menzilli füzeleri Rusya'da hedeflere karşı kullanma izni vermesinden sonra geldi.

Ukrayna dün ilk kez, ABD'nin sağladığı bu füzeleri Rus topraklarındaki hedeflere karşı kullanmıştı.

Ukrayna ve Rusya arasında gece boyunca karşılıklı drone saldırıları gerçekleştirildiği de bildirildi.

Kiev'deki ABD Büyükelçiliği de "20 Kasım'da ciddi bir hava saldırısı ihtimali olduğu" bilgisinin alınmasının ardından geçici olarak kapatıldı.

Büyükelçilik açıklamasında burada çalışanlara sığınağa gitme talimatı verildiği belirtildi. Ayrıca ABD vatandaşlarına da hava saldırısı uyarısı duyduklarında sığınaklara gitmeye hazır olmaları çağrısı yapıldı.

ABD'nin uzun menzilli füze kararı

Pazar günü Washington'ın izin vermesinden bir gün sonra Ukrayna ilk kez Rusya toprakları içindeki bir hedefe ABD tarafından tedarik edilen uzun menzilli füzelerle saldırmıştı.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, ATACMS (Ordu Taktik Füze Sistemi) kullanıldığını doğruladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın dün sabah Rusya'nın Bryansk bölgesine düzenlediği saldırıda altı ATACMS füzesi kullandığını, bunlardan beşinin imha edildiğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın füzelerin “Amerikalı askeri uzmanlar tarafından kullanıldığı anlayışıyla hareket edeceğini” söyledi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki G20 zirvesinde bir basın toplantısı düzenleyen Lavrov, “Bunu Batı'nın Rusya'ya karşı savaşının yenilenmiş bir yüzü olarak kabul edeceğiz ve buna göre tepki vereceğiz” dedi.

BBC
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı

 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Ekibindeki hemşireden kan donduran Fırat Sarı itirafı

Ekibindeki hemşireden kan donduran Fırat Sarı itirafı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Nasuh Mahruki AKUT'tan neden atıldı? Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir? Nasuh Mahruki'nin tutuklanma sebebi nedir? Eski AKUT Başkanı kimdir? Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Duygu Kiraz kimdir, öldü mü? Duygu Kiraz neden öldü? MASTERCHEF FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ! Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, Fettuccine Alfredo malzemeleri neler? Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.