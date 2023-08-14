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ABD, Ukrayna'ya 200 Milyon Dolarlık Ek Askeri Yardım Yapacak

Dünya Haberleri

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ek askeri yardımda bulunacağını açıkladı. Yardım paketi hava savunma mühimmatı, topçu mermileri ve mayın temizleme ekipmanlarını içermektedir.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ek askeri yardımda bulunacağını açıkladı.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarına bir yenisi daha eklendi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, topraklarını savunan ve halkını koruyan Ukrayna'ya yardım etmek için bir sonraki güvenlik yardımı paketini duyuruyoruz" ifadelerini kullanarak, ABD'nin Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacağını açıkladı. Bliken, yardım paketinin hava savunma mühimmatı, topçu mermileri ve mayın temizleme ekipmanlarını içerdiğini aktardı.

Rusya'nın Ukraynalı sivilleri öldürdüğüne ve sivil altyapıyı hedef aldığına dikkat çeken Blinken, "Aynı zamanda açlığı silah olarak kullanıyor. Ukrayna'nın sivil limanlarını ve tahıl altyapısını yok ederek küresel gıda güvensizliğine katkıda bulunuyor. Rusya bu savaşı başlattı ve kuvvetlerini Ukrayna'dan çekerek her an sona erdirebilir. Bunu yapana kadar ABD ve müttefikleri ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'ya yardımlarına devam edecekler" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Antony Blinken Ukrayna Dünya Haberler

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