ABD, Texas'tan 400 Ulusal Muhafızı Görevlendiriyor

ABD, Texas'tan 400 Ulusal Muhafızı Görevlendiriyor
ABD hükümeti, Texas'tan 400 Ulusal Muhafızı Oregon, Illinois ve diğer eyaletlere görevlendirdi. Illinois Valisi JB Pritzker, federal yetkililerin bu konuda kendisiyle iletişime geçmediğini belirtti.

ABD hükümetinin, Texas eyaletinden 400 kadar Ulusal Muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırılmak üzere görevlendirdiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in mahkemeye sunduğu belgede, Texas eyaletinden 400 kadar Ulusal Muhafızın, ülkenin Oregon ve Illinois eyaletlerinin yanı sıra diğer bölgelere de gönderilmek için görevlendirildiği ortaya çıktı. Illinois Valisi JB Pritzker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Federal hükümetten hiçbir yetkili, bu konuyu görüşmek veya koordine etmek için beni aramadı" ifadesini kullandı.

