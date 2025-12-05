Washington'a Ulusal Muhafız konuşlandırılmasını durdurma kararına engel

ABD'de Temyiz Mahkemesi'nin, Washington'a Ulusal Muhafız konuşlandırılmasını durdurma kararını geçici olarak dondurduğu bildirildi.

ABD'de Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin, Donald Trump yönetiminin başkent Washington'a Ulusal Muhafız konuşlandırmasına ilişkin kararını açıkladı. Buna göre, 21 Kasım'da federal yargıç tarafından verilen, Ulusal Muhafız konuşlandırılmasını durdurma kararını geçici olarak donduran mahkeme, aksi bir emre kadar askerlerin Washington'da kalmasına karar verdi. Kararın, mahkemeye daha fazla inceleme imkanı sağlanması için alındığı belirtildi.