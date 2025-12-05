Haberler

Washington'a Ulusal Muhafız konuşlandırılmasını durdurma kararına engel

Güncelleme:
ABD Temyiz Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin Washington'a Ulusal Muhafız konuşlandırılmasıyla ilgili durdurma kararını geçici olarak dondurdu. Mahkeme, konuyu daha fazla inceleme fırsatı sağlamak amacıyla böyle bir karar aldı.

ABD'de Temyiz Mahkemesi'nin, Washington'a Ulusal Muhafız konuşlandırılmasını durdurma kararını geçici olarak dondurduğu bildirildi.

ABD'de Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin, Donald Trump yönetiminin başkent Washington'a Ulusal Muhafız konuşlandırmasına ilişkin kararını açıkladı. Buna göre, 21 Kasım'da federal yargıç tarafından verilen, Ulusal Muhafız konuşlandırılmasını durdurma kararını geçici olarak donduran mahkeme, aksi bir emre kadar askerlerin Washington'da kalmasına karar verdi. Kararın, mahkemeye daha fazla inceleme imkanı sağlanması için alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
