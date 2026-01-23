ABD'de Temsilciler Meclisi 'Venezuela tasarısı'nı reddetti
ABD'de Temsilciler Meclisi, Venezuela'da askeri güç kullanılmasının engellenmesini öngören karar tasarısını 215'e 215 oyla reddetti.
