Üye Girişi
Haberler

ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri, Ayşenur Eygi'nin ölümüne ilişkin bağımsız soruşturma çağrısında bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Ayanna Pressley ve Chuy Garcia, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin ardından bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Ayanna Pressley ve Chuy Garcia ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince Batı Şeria'da barışçıl bir protesto sırasında öldürülmesinin ardından ölümüne ilişkin bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundular.

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen bir protestoda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Ayanna Pressley Eygi'nin ölümüne ilişkin açıklamasında, "Ayşenur Ezgi Eygi bugün hayatta olmalıydı. Bunun yerine, İsrail'in Batı Şeria'yı yasadışı işgaline karşı protesto ederken IDF tarafından kafasından vurularak öldürüldü. O bir Amerikan vatandaşıydı. Hesap verebilirlik ve kapsamlı, bağımsız bir soruşturma olmalı" ifadelerini kullandı. Chuy Garcia ise, "Batı Şeria'daki yasadışı İsrail işgalini protesto eden Amerikan vatandaşı Ayşenur Eygi'nin öldürülmesini şiddetle kınıyor ve ölümüne ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısını destekliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Politika Güncel İsrail Dünya

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcasının yanıt veremediği soru

 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem

Gizli tanığın oğlu ilk kez konuştu: Ona artık baba demem

 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor

Tabeladaki rakam araç sahiplerinin yüzünü güldürecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor? IPHONE 16 FİYATLARI VE ÖZELLİKLERİ! iPhone 16 ne zaman çıkacak? Türkiye iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Galip Ensarioğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu kaç yaşında, nereli? GSS prim borcunu ödemezse ne olur? Genel sağlık sigortası prim borcunu ödemezsem ne olur? Söylemezsem Olmaz canlı izle 10 Eylül! Söylemezsem Olmaz saat kaçta, hangi kanalda? Söylemezsem Olmaz sunucuları kim? Söylemezsem Olmaz başladı mı, hangi kanalda? Bir kayıp çocuk haberi daha! Olay ne zaman, nerede oldu? Çanakkele'de kaybolan çocuk bulundu mu? Narin cinayetinde yayın yasağı kalktı mı? Narin Güran soruşturmasında son durum nedir? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? Ara tatiller hangi tarihte? 15 tatil ne zaman 2024? MEB takvimi! TÜRKİYE- İZLANDA MAÇINDAN KARELER! Masterchef 10 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title