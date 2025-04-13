ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ikinci döneminde göç politikalarında radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. Beyaz Saray kaynaklarına göre, Trump yönetiminin hedefi bir yıl içinde 1 milyon göçmeni sınır dışı etmek. Hedef, ABD tarihinde şimdiye kadar planlanan en büyük iç sınır dışı operasyonu olarak kayıtlara geçti.

FEDERAL KURUMLAR TAM UYUM İÇİNDE ÇALIŞTI

Trump'ın yakın çevresinden yetkililer, İç Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere federal kurumların bu hedef doğrultusunda "tam uyum" içinde çalıştığını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, Trump yönetiminin göç politikalarında keyfi hedefler değil, terörist ve suçlu göçmenlerin kitlesel şekilde sınır dışı edilmesine odaklandığını söyledi.

1,4 MİLYON KİŞİLİK LİSTE HAZIR

Göçmenlik Bürosu yetkilileri, ülkeleri tarafından kabul edilmeyen 1,4 milyon kişilik listeyi öncelikli olarak değerlendiriyor. Bu kapsamda Meksika, Kosta Rika, Panama ve Ruanda gibi ülkelerle sınır dışı işbirliği için temas kuruldu. İlk örneklerden biri olarak bir göçmenin Ruanda'ya gönderildiği belirtildi.

MAHKEME ENGELLERİ VAR MI?

Ancak Trump'ın agresif planı ciddi hukuki ve lojistik engellerle karşı karşıya. Bazı federal yargıçlar, göçmenlerin sığınma başvurusunda bulunmadan sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu. Boston ve Teksas'ta alınan kararlar, göçmenlere insani koruma talebi için "anlamlı bir fırsat" tanınması gerektiğini hükmetti. İç Güvenlik Bakanı Kristi L. Noem, göçmenlerin üçüncü ülkelere gönderilmeden önce o ülkede zulüm veya işkence görmeyeceklerine dair diplomatik güvence alınmasını zorunlu kıldı. Ancak savunucular, bu işlemler için tanınan 24 saatlik sürenin yetersizliğine dikkat çekti.

GÖZALTI MERKEZLERİNDE 47 BİN KİŞİ VAR

Göç Politikaları Enstitüsü'nden Doris Meissner'e göre, 1 milyonluk hedef "iddialı ama gerçekçilikten uzak". ICE'nin mevcut kapasitesiyle bu hedefin uygulanabilir olmadığı ifade ediliyor. Mart ayı itibarıyla sınır dışı edilen kişi sayısı sadece 117 bin civarında. Gözaltı merkezlerinde ise yaklaşık 47 bin kişi bulunuyor.

TRUMP YÖNETİMİ : BU DAHA BAŞLANGIÇ

Trump, seçim kampanyası boyunca göçmenlik uygulamalarını "öncelikli tehdit" olarak konumlandırdı. ABD-Meksika sınırına yüzlerce asker gönderildi, doğuştan vatandaşlık hakkını kaldırmayı hedefleyen bir kararname hazırlandı, mülteci alımları askıya alındı. Yetkililer, ICE ve CBP dışında FBI, DEA ve Federal Cezaevleri Bürosu personelinin de sınır dışı operasyonlarında görevlendirildiğini belirtti. Hedefe ulaşmak için Guantánamo Körfezi'ndeki askeri üs bile kullanılmaya başlandı.