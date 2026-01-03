Haberler

ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu Caracas başta olmak üzere Venezuela'nın çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlerken, gece boyunca patlama sesleri duyuldu ve başkent semalarında ABD helikopterleri görüldü. Trump, Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklarken, muhalefet lideri Maria Corina Machado ise "Hükümeti devralmaya hazırız" mesajı verdi.

  • ABD ordusu Venezuela'nın başkenti Caracas başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını ve ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.
  • Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado, 'Venezuela'da hükümeti devralmaya hazırız' dedi.

ABD ordusu, Venezuela'nın başkenti Caracas başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Gece boyunca patlama sesleri duyulurken, başkent semalarında da ABD'ye ait askeri helikopterlerin görüldü.

TRUMP: MADURO VE EŞİ ÜLKEDEN ÇIKARILDI

Operasyonun ardından ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını ve ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. Trump, açıklamasında operasyonun ABD kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti. Trump ayrıca, gelişmelere ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağını ifade ederek, Mar-a-Lago'da basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri varMaria Corina Machado

"HÜKÜMETİ DEVRALMAYA HAZIRIZ"

Bölgede tansiyon yükselirken Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado da dikkat çeken bir açıklama yaptı. Machado, "Venezuela'da hükümeti devralmaya hazırız" dedi.

ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

OLACAKLARIN SİNYALİNİ VERMİŞ

Nobel Barış Ödülü sahibi Machado, 11 Aralık 2025'te Oslo'daki Norveç hükümeti temsilcilik binasında yaptığı konuşmada ise "Venezuela'yı Amerika kıtasının enerji, teknoloji ve demokrasi merkezi haline getireceğiz. Hepinizi aydınlık, demokratik ve özgür bir ülkede ağırlayacağız ve bu çok yakında gerçekleşecek" demişti.

ÖDÜLÜNÜ TRUMP'A İTHAF ETMİŞTİ

Machado, Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının ardından ABD merkezli X sosyal medya platformunda açıklama yaparak "Bu ödülü, acı çeken Venezuela halkına ve davamıza verdiği kararlı destek için Trump'a ithaf ediyorum" demişti. 2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Venezuela muhalefet lideri Machado'ya verilmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıJY:

VENEZUELA'DA İŞLEM TAMAM. SIRADA İRAN, KUZEY KORE VE RUSYA VAR. SÖZ DİNLEMEZLERSE ARAP KRALIKLARIDA LİSTEYE GİRER. BİDE TR'YE EL ATSA İNSANLAR 25 YILDIR BIKTI ARTIK.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme174
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Demir :

Recep şimdi daha da korktu güneydoğuyu yakında trumpa verir.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme73
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCengiz Akdogan:

Tiyatroyu Nobel ödülünden başlatmışlar. Ne olacak bu ABD'deki ülkeleri sömürme sevdası ve Rusyadaki ülkelerden toprak alma sevdası

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHanifi Şahin:

ABD dünyaya diktatörlük yapıyor

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Amerika ne olduğunu tüm insanlığa gösterdi inş bu sonun başlangıcı

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Görüşmeler başladı

Hakan imzayı atıyor! Görüşmeler başladı
'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

"Mümkün değil" denilen oldu! Arda için şoke eden karar
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
Saldırıların ardından Venezuela Savunma Bakanı sığınaktan açıklama yaptı

Saldırılarda öldüğü söylenen savunma bakanı sığınaktan açıklama yaptı
Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Görüşmeler başladı

Hakan imzayı atıyor! Görüşmeler başladı
'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

"Mümkün değil" denilen oldu! Arda için şoke eden karar
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil