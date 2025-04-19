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ABD, Suriye Seyahati için Dördüncü Seviye Uyarı Yayınladı

ABD, Suriye Seyahati için Dördüncü Seviye Uyarı Yayınladı
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ABD'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye'ye yönelik seyahat uyarısının dördüncü seviyede olduğunu ve vatandaşlarını bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Teröristlerin ülke genelinde saldırılar düzenleme ihtimali vurgulandı.

ABD'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye'ye yönelik seyahat uyarısının dördüncü seviyede olduğunu belirterek, vatandaşlarına ülkeyi ziyaret etmemeleri çağrısında bulundu.

ABD'nin Şam Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, vatandaşlarını Suriye'ye seyahat etmemesi konusunda uyardı. Açıklamada, "Bakanlık, ABD vatandaşlarına teröristlerin Suriye'de adam kaçırma, bombalama ve diğer saldırıları planlamaya devam ettiğini hatırlatıyor. Saldırılar düzenleyebilirler; kamu etkinliklerini, otelleri, kulüpleri, restoranları, ibadethaneleri, okulları, parkları, alışveriş merkezlerini, toplu taşıma sistemlerini ve kalabalıkların toplandığı alanları hedef alabilirler" denildi.

Söz konusu uyarının sebebinin 'terörizm ve iç karışıklık' olduğu belirtilen açıklamada, "Suriye'nin hiçbir bölgesi şiddete karşı güvenli sayılmamalıdır" ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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