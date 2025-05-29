ABD Suriye Özel Temsilcisi: Trump Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracak

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barack, "Başkan Donald Trump, yakında Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracak" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barack, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan ABD büyükelçilik konutunda, Al-Arabiya kanalına açıklamada bulundu.

"TRUMP, SURİYE'Yİ TERÖRE DESTEK VEREN ÜLKELER LİSTESİNDEN ÇIKARACAK"

Ülkesinin bayrağını göndere çekme töreni için Suriye'de bulunan Barrack,yaptığı açıklamada "Başkan Donald Trump, yakında Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracak" diyen Barrack, Trump'ın amacının "Suriye'deki mevcut hükümeti güçlendirmek" olduğunu kaydetti.

"SURİYE'YE TİCARETİ TEŞVİK EDECEĞİZ"

Barrack ayrıca, Washington'un, yaptırımların etkilerini ortadan kaldırmak için "Suriye'de ticareti teşvik etmek" için çalışacağını açıkladı.

ABD BAYRAĞI BÜYÜKELÇİLİK BİNASINDA GÖNDERE ÇEKİLDİ

Başkent Şam'ın Ebu Rummene Mahallesi'nde bulunan ABD büyükelçilik konutunda, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin katılımıyla düzenlenen törende, Washington'un Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ülkesinin bayrağını göndere çekti.

ABD'nin Şam Büyükelçiliği, faaliyetlerini 2012'de güvenlik gerekçesiyle durdurmuştu.

YAPTIRIMLAR KALDIRILMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımlar resmen kaldırılmıştı.