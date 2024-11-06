Üye Girişi
Haberler

ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'deki başkanlık seçimleri büyük bir heyecana sahne olurken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın önde götürdüğü seçimde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy çıktığı görüldü. Girdiği 13 seçimde de mağlup olan Kılıçdaroğlu'nun seçim kağıdına aday olarak yazılması dikkat çekti.

Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında kafa kafaya seyreden yarışın galibinin belli olacağı kritik başkanlık seçimlerinde, milyonlarca Amerikalı siyasi tercihlerini yaptı.

ABD SEÇİMİNDE DİKKAT ÇEKEN OLAY

Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 24'ünde galip gelen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın önde götürdüğü seçimde dikkat çeken bir olay yaşandı.

ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı

HERKES BU GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞIYOR

Seçimde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy çıktığı görüldü. Girdiği 13. seçimi de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun isminin başkan adayı olarak yazıldığı seçim kağıdının görseli kısa sürede gündem oldu.

ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Fark 21 delegeye kadar düştü! İşte ABD'deki seçimlerden anlık sonuçlar

İşte ABD'deki tarihi seçimlerden anlık sonuçlar

 Trump'ın seçimi kazanabileceği beklentisi Bitcoin'i uçurdu

ABD seçimleri piyasaların ateşini yükseltti

 Donald Trump'tan bir açıklama daha: Çok iyi gidiyoruz, büyük bir başarı elde edeceğiz

Rakamlar açıklandıkça keyfi yerine geldi! Trump'tan bir açıklama daha
Harris, en büyük darbeyi en güvendiği Georgia eyaletinden yedi

Harrıs, en büyük darbeyi en güvendiği yerden yedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ATV CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Kasım canlı yayın bilgileri... ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ET! ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ | ABD Başkanı kim oldu, seçimi kim kazandı? Simpsonlar'a göre ABD seçimini kim kazanacak? Simpsonlar'da Trump mı yoksa Harris mi kazandı? ABD SEÇİM SONUÇLARI! ABD Başkanlık seçiminde kim önde? 6 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (6 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Mustafa Kemal Öz kimdir? Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz kaç yaşında, nereli? Samsunspor Fenerbahçe'yi neden mahkemeye veriyor? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.