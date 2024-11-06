ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
ABD'deki başkanlık seçimleri büyük bir heyecana sahne olurken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın önde götürdüğü seçimde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy çıktığı görüldü. Girdiği 13 seçimde de mağlup olan Kılıçdaroğlu'nun seçim kağıdına aday olarak yazılması dikkat çekti.
Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında kafa kafaya seyreden yarışın galibinin belli olacağı kritik başkanlık seçimlerinde, milyonlarca Amerikalı siyasi tercihlerini yaptı.
ABD SEÇİMİNDE DİKKAT ÇEKEN OLAY
Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 24'ünde galip gelen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın önde götürdüğü seçimde dikkat çeken bir olay yaşandı.
HERKES BU GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞIYOR
Seçimde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy çıktığı görüldü. Girdiği 13. seçimi de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun isminin başkan adayı olarak yazıldığı seçim kağıdının görseli kısa sürede gündem oldu.