ABD Savunma Bakanlığı: Michigan üzerine uçan cisim düşürüldü

ABD Savunma Bakanlığı dün bir F-16'nın ABD'nin Michigan eyaletindeki Huron Gölü üzerinde, ABD hava sahasında uçan bir cismi başarıyla vurduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı dün bir F-16'nın ABD'nin Michigan eyaletindeki Huron Gölü üzerinde, ABD hava sahasında uçan bir cismi başarıyla vurduğunu açıkladı. Michigan Valisi Gretchen Whitmer de olayla ilgili, "Cismin hızlı ve güvenli bir şekilde düşürüldüğünü bildirmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) eylemlerine dair yapılan yazılı açıklamada dün yerel saatle 14: 42'de, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve askeri liderliğin tavsiyelerine dayanarak bir F-16'nın ABD'nin Michigan eyaletindeki Huron Gölü üzerinde, ABD hava sahasında yaklaşık 20 bin fit yükseklikle havadaki uçan bir cismi başarıyla vurmak için AIM9x füzesi fırlattığı belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçağı, geçtiğimiz günlerde Alaska semalarında yine tanımlanamayan bir objeyi etkisiz hale getirmişti.