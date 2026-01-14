ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Trump'ın beslenme alışkanlıklarını "zehir" benzetmesiyle eleştirirken, en çok konuşulan çıkışını Dr. Mehmet Öz üzerinden yaptı: Kennedy, Öz'ün Trump'ın tıbbi kayıtlarına bakıp "70 yaş üstünde gördüğü en yüksek testosteron seviyesi" değerlendirmesini aktardığını söyledi. Sunucunun bu sözlere verdiği tepki ise büyük ses getirdi.

Kennedy'nin açıklamalarında öne çıkan başlık, Trump'ın sağlık verilerine ilişkin bu iddia oldu. Kennedy, Trump'ın tıbbi kayıtlarını gözden geçirdiğini söylediği Dr. Mehmet Öz'ün, Trump'ın testosteron seviyesini 70 yaş üstü kişiler arasında "şimdiye kadar gördüğü en yüksek değer" olarak nitelendirdiğini dile getirdi. Bu sözler, Trump'ın yaşı ve sağlık tartışmalarının yeniden alevlendiği bir dönemde, kamuoyunda "dayanıklılık" vurgusuyla geniş yankı buldu.

TRUMP'IN BESLENME DÜZENİNİ ELEŞTİRDİ

Kennedy aynı yayında Trump'ın beslenme düzenini de sert ifadelerle eleştirdi. Trump'ın fast-food ve işlenmiş gıdalara eğilimli olduğunu, bunun sağlık açısından riskli bir tablo oluşturduğunu savunan Kennedy, buna rağmen Trump'ın fiziksel dayanıklılığına dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

"TRUMP'A YÖNELİK GÜÇ GÖSTERİSİ"

Açıklamalar, bir yandan Trump'ın "abur cubur" ağırlıklı beslenmesi üzerinden eleştiri dalgası yaratırken, diğer yandan Dr. Öz'e atfedilen "yüksek testosteron" ifadesiyle tartışmayı tamamen farklı bir eksene taşıdı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bu sözleri Trump'a yönelik "güç gösterisi" olarak yorumlarken, bazıları ise sağlık verilerinin bu şekilde siyasi tartışmanın malzemesi yapılmasına tepki gösterdi.