Kremlin yalanlamıştı! ABD, Rus yetkililerle gizli görüşme yapıldığı iddiasını kabul etti

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ile ilişkileri gerilen ABD'de, gündemi sallayacak bir iddia ortaya atıldı. Rusya yalanlasa da ABD ve Rusya heyetlerinin gizlice görüştükleri iddiasını ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan doğruladı. Sullivan, "Kimle masaya oturduğumuzun farkındayız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile Ukrayna topraklarında başlayan savaş Şubat ayından beri devam ediyor. Savaş tüm şiddetiyle sürerken ABD basınından Wall Street Journal'ın (WSJ) haberi gündeme bomba gibi düştü. Gazete, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov ve mevkidaşı Nikolai Potrushev ile görüştüğünü yazdı. Söz konusu haber, adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırıldı.

NÜKLEER FELAKETİ ÖNLEMEK İÇİN YAPILDI

WSJ, görüşmenin Ukrayna'da nükleer silah kullanımına karşı uyarı ve devam eden çatışmaların tırmanma riskini azaltmak için yapıldığının altını çizdi. Sullivan'ın Rus yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer Beyaz Saray'ın bu görüşmelerden umutlu olmadığını belirtti.

ABD GİZLİ GÖRÜŞMELERİ İTİRAF ETTİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington ile Moskova arasındaki iletişim kanallarının Ukrayna'daki savaşa karşın açık olmaya devam ettiğini doğruladı. New York'ta konuşan Sullivan, Kremlin ile temasın, ulusal çıkarlar için sürdüğünü söyledi. Görüşmeleri kabul eden Sullivan, ABD heyetinin, "kimle masaya oturduklarının farkında olduğunu" söyledi.

Sullivan, Moskova ile teması korumanın, bu sorundan etkilenen tüm ülkelerin ulusal çıkarı olduğunu da kaydetti.

RUSYA YALANLAMIŞTI

Gizli görüşme iddiaları sonrası Rus kanadından bir açıklama gelmiş ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Washington ile Moskova arasında gizli görüşme iddiası Anglo-sakson medyasının yalanlarından biridir. İddiayla ilgili merak edilenlerin gazetenin kendisi veya Washington yönetimine sorulması gerek. Bize değil" demişti.