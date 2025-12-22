ABD, Porto Riko'daki Roosevelt Roads üssünü yeniden faaliyete geçirdi, F-35'ler konuşlandırıldı

ABD ordusu, 2004'ten bu yana kapalı olan Porto Riko'daki Roosevelt Roads Deniz Üssü'nü yeniden devreye alarak bölgedeki varlığını güçlendirdi. Pist yenileme çalışmalarının ardından üsse F-35 savaş uçakları konuşlandırıldı; adım, Venezuela'ya yönelik olası askeri senaryolarla ilişkilendiriliyor.

TERK EDİLMİŞ ÜS, STRATEJİK KONUMUYLA ÖN PLANA ÇIKIYOR

Roosevelt Roads Deniz Üssü, Porto Riko'nun doğu kıyısında yer alıyor ve Venezuela'ya coğrafi olarak yakınlığıyla dikkat çekiyor. ABD ordusunun bu eski deniz üssünde 2025'in sonundan itibaren aktif hazırlık ve iyileştirme çalışmalarına başladığı, pistlerin ve taksi yollarının temizlenip onarıldığı bildirildi.

F-35'LER KONUŞLANDIRILDI

Resmî açıklamalarda kullanılmasa da gözlemlenen faaliyetlere göre, 20 adet F-35 Lightning II savaş uçağı konuşlandırıldı. Bu gelişme, üssün yalnızca lojistik bir destek noktası değil, ileri hava gücü konuşlandırma merkezi olarak işlev göreceğinin güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

RESMİ GEREKÇE, UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE

Pentagon ve Beyaz Saray, Karayipler'e yönelik askeri kuvvet artışını resmi olarak uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele olarak nitelendiriyor. Ancak üsse savaş uçaklarının konuşlandırılması ve bölgedeki deniz ve hava operasyonlarının yoğunluğu, bu gerekçenin ötesinde daha geniş bir hazırlığın işaretleri olarak değerlendiriliyor.

GERGİNLİKLERİN ARKA PLANI: VENEZUELA

Bu adımlar, Venezuela ile ABD arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Washington yönetimi arasındaki ilişkiler, son dönemde çeşitli diplomatik ve askeri gerilimlerle gündeme geldi. ABD'nin askeri varlığını güçlendirmesi, özellikle Venezuela yönetimi tarafından baskı aracı olarak algılanıyor.

KARAYİPLERDE ASKERİ YIĞINAK BÜYÜYOR

Roosevelt Roads'un yeniden faaliyete geçirilmesi, aynı zamanda Karayipler'deki askeri birliklerin ve donanımın artan varlığının bir parçası olarak görülüyor. Bölgeye konuşlandırılan diğer birimler arasında çeşitli nakliye ve keşif uçakları, deniz unsurları ve askerî lojistik ekipleri yer alıyor. Bu donanım, hem deniz hem hava sahasında operasyonel esnekliği artırmayı amaçlıyor.