Haberler

ABD, Porto Riko'daki Roosevelt Roads üssünü yeniden faaliyete geçirdi, F-35'ler konuşlandırıldı

ABD, Porto Riko'daki Roosevelt Roads üssünü yeniden faaliyete geçirdi, F-35'ler konuşlandırıldı Haber Videosunu İzle
ABD, Porto Riko'daki Roosevelt Roads üssünü yeniden faaliyete geçirdi, F-35'ler konuşlandırıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, yıllardır kapalı olan Roosevelt Roads Deniz Üssü'nü yeniden devreye alarak Karayipler'deki askeri varlığını güçlendiriyor. 2004'ten bu yana kullanılmayan eski donanma üssü, askeri operasyonlar için stratejik bir platforma dönüştürülüyor. Pist yenileme çalışmalarının ardından üsse F-35 savaş uçakları konuşlandırıldı.

  • ABD, Porto Riko'daki Roosevelt Roads Deniz Üssü'nü 2004'ten sonra ilk kez yeniden faaliyete geçirdi.
  • Roosevelt Roads üssüne 20 adet F-35 Lightning II savaş uçağı konuşlandırıldı.
  • ABD, Karayipler'deki askeri kuvvet artışını resmi olarak uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele olarak nitelendiriyor.

ABD ordusu, 2004'ten bu yana kapalı olan Porto Riko'daki Roosevelt Roads Deniz Üssü'nü yeniden devreye alarak bölgedeki varlığını güçlendirdi. Pist yenileme çalışmalarının ardından üsse F-35 savaş uçakları konuşlandırıldı; adım, Venezuela'ya yönelik olası askeri senaryolarla ilişkilendiriliyor.

TERK EDİLMİŞ ÜS, STRATEJİK KONUMUYLA ÖN PLANA ÇIKIYOR

Roosevelt Roads Deniz Üssü, Porto Riko'nun doğu kıyısında yer alıyor ve Venezuela'ya coğrafi olarak yakınlığıyla dikkat çekiyor. ABD ordusunun bu eski deniz üssünde 2025'in sonundan itibaren aktif hazırlık ve iyileştirme çalışmalarına başladığı, pistlerin ve taksi yollarının temizlenip onarıldığı bildirildi.

F-35'LER KONUŞLANDIRILDI

Resmî açıklamalarda kullanılmasa da gözlemlenen faaliyetlere göre, 20 adet F-35 Lightning II savaş uçağı konuşlandırıldı. Bu gelişme, üssün yalnızca lojistik bir destek noktası değil, ileri hava gücü konuşlandırma merkezi olarak işlev göreceğinin güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

RESMİ GEREKÇE, UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE

Pentagon ve Beyaz Saray, Karayipler'e yönelik askeri kuvvet artışını resmi olarak uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele olarak nitelendiriyor. Ancak üsse savaş uçaklarının konuşlandırılması ve bölgedeki deniz ve hava operasyonlarının yoğunluğu, bu gerekçenin ötesinde daha geniş bir hazırlığın işaretleri olarak değerlendiriliyor.

GERGİNLİKLERİN ARKA PLANI: VENEZUELA

Bu adımlar, Venezuela ile ABD arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Washington yönetimi arasındaki ilişkiler, son dönemde çeşitli diplomatik ve askeri gerilimlerle gündeme geldi. ABD'nin askeri varlığını güçlendirmesi, özellikle Venezuela yönetimi tarafından baskı aracı olarak algılanıyor.

KARAYİPLERDE ASKERİ YIĞINAK BÜYÜYOR

Roosevelt Roads'un yeniden faaliyete geçirilmesi, aynı zamanda Karayipler'deki askeri birliklerin ve donanımın artan varlığının bir parçası olarak görülüyor. Bölgeye konuşlandırılan diğer birimler arasında çeşitli nakliye ve keşif uçakları, deniz unsurları ve askerî lojistik ekipleri yer alıyor. Bu donanım, hem deniz hem hava sahasında operasyonel esnekliği artırmayı amaçlıyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Fidan'ın uyarısından saatler sonra terör örgütünden saldırı! Anında müdahale geldi

Komşuda ortalık karıştı, teröristlere anında müdahale geldi
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt

Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti

3 harfli markette skandal! Az kalsın çocuğuna yedirecekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi

Yıllardır bekleniyordu! Süper Lig devine imza atması artık an meselesi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

İrfan'a büyük şok! Fener kariyeri bitti
Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Binlerce kilometre ötede yakalandı
Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi

Yıllardır bekleniyordu! Süper Lig devine imza atması artık an meselesi
RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi gole boğdu

İstifadan geri döndü! İlk maçında tarihi bir yenilgi aldı
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
title