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ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın "Husileri vurun" talimatı sonrasında saldırılar hız kesmeden devam ediyor. ABD ordusunun Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik saldırısında en az 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdüren ABD ordusu, bu kez ülkenin başkenti Sana'daki el-Farwah bölgesini hedef aldı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Husilere bağlı medya kuruluşu Al Masirah TV'de yer alan haberlere göre, bir pazar yerinin yakınlarına gerçekleştirilen saldırılarda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

SAADA ŞEHRİ DE SALDIRILARIN HEDEFİ

Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ayrıca Yemen'in kuzeyindeki Saada şehrinin de ABD saldırılarının hedefi olduğu aktarıldı.

TRUMP HUSİLERE SALDIRI TALİMATI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'in farklı bölgelerindeki Husi hedeflerine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti. Son olarak ABD ordusunun Yemen'deki Hudeyde şehrinde bulunan Ras İsa yakıt limanına düzenlediği saldırıda 80 kişi ölmüş, 170 kişi yaralanmıştı.

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ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOrhan Göksel:

o.....cocuguuuuuuuuuuuuu

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Haber YorumlarıDORUK SOYLU:

israil yıllar önce tüm dünyayı tehtid etti ama kimse oralı olmadı kimse dur diyemiyor iran, lübnan , filistin , suriye ırak yemen bu kadar çok ülkeye saldırması ve herkesin susması mantık dışı

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