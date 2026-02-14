ABD, Karayipler'de bir tekneyi vurdu: 3 ölü

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi.

İstihbarat tarafından teknenin Karayipler'de bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı belirtilen açıklamada, 3 kişinin öldürüldüğü ve ABD askeri güçlerinin zarar görmediği ifade edildi.

Paylaşımda teknenin vurulduğu anın görüntüleri de paylaşıldı.