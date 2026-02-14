Haberler

ABD, Karayipler'de bir tekneyi vurdu: 3 ölü

Güncelleme:
ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir tekneye saldırı düzenledi. Operasyonda 3 kişi öldürüldü, ABD askeri güçleri zarar görmedi.

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi.

İstihbarat tarafından teknenin Karayipler'de bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı belirtilen açıklamada, 3 kişinin öldürüldüğü ve ABD askeri güçlerinin zarar görmediği ifade edildi.

Paylaşımda teknenin vurulduğu anın görüntüleri de paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
