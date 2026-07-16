ABD'de 30 yaş üstü askerlere zorunlu testosteron testi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 yaş ve üzeri askeri personelin yıllık sağlık kontrolleri çerçevesinde testosteron eksikliği testine de tabi tutulmaya başlanacağını duyurdu.

X'te "Yüksek-T [testosteron] Departmanı" başlığıyla paylaşılan bir videoda Hegseth, askerlerin "en iyi şekilde görev yapabilmeleri için doğru testosteron seviyelerine sahip olduklarından emin olmak" amacıyla bu tarama programını onayladığını belirtti.

Testosteron seviyesi düşük olan askerlere gönüllü hormon replasman tedavisi sağlanacak ve 30 yaş altı personel için testler isteğe bağlı olacak.

Hegseth kadın personelin de bu taramaya tabi tutulup tutulmayacağına dair bir bilgi vermedi. Kadınların da testosteron seviyeleri yaş aldıkça düşüyor.

BBC konuyla ilgili yorum almak için Pentagon'la iletişime geçti.

'Savaşçılarımıza en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz'

Hegseth Çarşamba günü yayınlanan videoda, "Savaşçılarımıza dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunmakla yükümlüyüz ve bu program da bu yükümlülüğümüzün bir parçası" diye konuştu.

"Uzun vadeli sağlığınıza dikkat etmek, sadece bir sonraki görevlendirmeniz için değil, hayatınızın geri kalanı için de yeterli güç ve dirence sahip olacağınız anlamına gelir" diyen Hegseth, "Böylece üniformanızı çıkardıktan çok sonra da uzun süre yaşamınızı en iyi şekilde sürdürebilirsiniz" diye ekledi.

ABD ordusunda yapay kas geliştirme gibi tıbbi olmayan amaçlarla ve doktor reçetesi olmadan testosteron kullanımı kesin kurallarla yasaklanmış durumda.

Hegseth videoda yeni programın "yapay performans artırımıyla ilgili olmadığını" söyledi.

'Derhal yürürlüğe girecek'

Pentagon sözcüsü Sean Parnell, zorunlu testosteron eksikliği taramasının 30 yaş ve üzeri tüm aktif görevli ve yedek birlik personeli için derhal yürürlüğe gireceğini belirtti.

'Bu protokolun, bakanlığın hedefe yönelik bir testosteron tedavisi sunmasını olanak sağlayacağını' ifade eden Parnell, taramanın "sağlıklı, yetkin ve üstün savaş kabiliyetine sahip bir savaş gücünün sürdürülmesini garantileyeceğini" söyledi.

Pentagon kadın personelle ilgili sorularıysa yanıtsız bıraktı. Kadın askerlerin test edilip edilmeyeceği ve kadın askerlerin perimenopoz dönemine girdiklerinde östrojen bazlı hormon tedavisi için değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorulduğunda Pentagon, Hegseth ve Parnell'in açıklamalarına ekleyecek bir yorumunun olmadığını belirtti.

Illinois eyaletinden Demokrat Senatör Tammy Duckworth, Hegseth'in videosuna yanıt olarak, "Bu bana cinsiyet uyumunu destekleyici bir hizmet gibi geliyor" yazdı ve Hegseth'in daha önce trans bireylerin ordudan çıkarılması yönündeki talimatına işaret etti.

Irak Savaşı gazisi ve Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi olan Duckworth, Savunma Bakanı'na hem erkek hem de kadın personelin hormon testlerine erişiminin sağlanması çağrısında bulundu.

Duckworth, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, "Cesur askerlerimizin tamamı için hormon taramalarını genişletelim ve doğurganlık sorunlarının erken teşhis edilmesine yardımcı olalım" dedi ve araştırmaların, ordudaki hem kadın hem de erkek personelin, genel nüfusa kıyasla "orantısız şekilde daha yüksek kısırlık oranlarına sahip olduğunu" gösterdiğini hatırlattı.

Testosteron ve sağlık ilişkisi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) orduda testosteron taraması ve kullanımı konusundaki uzmanlar paneline geçen yıl başkanlık eden Dr. Mohit Khera, BBC'ye yaptığı açıklamada, 30 yaş üstü tüm erkeklerin taramadan geçmesi gerektiğini, çünkü testosteron düzeyinin bir kişinin mevcut ve gelecekteki genel sağlık durumunun en önemli göstergesi olduğunu söyledi.

Baylor Tıp Fakültesi üroloji profesörü Khera, düşük testosteron seviyesinin erkekleri "kas kütlesi ve enerji açısından dezavantajlı duruma düşürebilceğini ve bunun savaşta sorun yaratabileceğini" belirtti.

Ancak Khera, "Bir kişide herhangi bir belirti yoksa ona rastgele testosteron vermemeye dikkat etmelisiniz" diye de ekledi.

Khera'ya göre, hormon replasman tedavisinin kas kütlesinde artış, yağ birikiminde ve depresyon riskinde azalma gibi faydaları var; "Ayrıca zamanla kemik mineral yoğunluğuna da yardımcı olabiliyor."

Ancak bunun herkes için uygun olmadığını da sözlerine ekliyor.

Khera, "Genç erkekler testosteron alırlarsa, bu onları kısırlaştırabilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Bir kişi üreme çağındaysa, bunun onu kısırlaştırabileceğini anladığından emin olmanız gerekir" diyor.

Ayrıca bunun teorik olarak kardiyovasküler riskte artışa da yol açabileceğini de belirtiyor.

Neden şimdi?

Hegseth'in açıklaması, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ve bazı diğer yetkililerin benzer açıklamalarının ardından geldi.

Kennedy ve diğerleri, doktorların erkeklere testosteron reçete etmesinin önündeki engellerin kaldırılmasından yana.

Sağlık Bakanı bunu ulusal "doğurganlık krizi"ne çözüm olarak gündeme getirmişti.

FDA da geçen ay testosteron replasman tedavisi ürünlerinin etiketlerindeki güvenlik ve etkinlik bilgilendirmelerinin kaldırılmasını talep etmiş ve testosteron ürünlerine yönelik reçeteleme sınırlarının gevşetilmesini tavsiye etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Ocak 2025'te göreve gelir gelmez bir kararname imzalayarak trans bireylerin orduya katılmasını yasaklamış ve mevcut trans bireylerin de ordudan atılmasını istemişti. Ancak bu kararname hakkındaki yasal süreç devam ediyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .