ABD ordusu savaşa dahil mi oluyor? Gözler Trump'ta

ABD ordusu savaşa dahil mi oluyor? Gözler Trump'ta
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ile İran arasındaki savaşta 6. güne girilirken ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da kurmaylarıyla gerçekleştirdiği toplantıda savaşa katılma kararı çıkıp çıkmadığı merak konusu. Gözler yapılacak açıklamaya çevrilirken ABD basını Trump yönetiminin İran'a karşı doğruda bir saldırıyı ciddi biçimde değerlendirdiğini yazdı. İran ise ABD üslerini vurmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilime ABD'nin daha fazla müdahil olup olmayacağını değerlendiriyor. Trump'ın Beyaz Saray'daki Kriz Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantı sona erdi. Toplantının ardından Beyaz Saray'dan ayrılan yetkililer bir açıklama yapmazken gözler Trump'a çevrildi.

ABD Basınında yer alan iddialara göre Başkan Trump konuyla ilgili bir açıklama yapmaya hazırlanıyor.

ABD ÜSLER ALARMDA

Ulusal Güvenlik Toplantısı devam ederken yayılan haberlerde ABD'nin bölgedeki üslerinde olası bir İran saldırısına karşı alarm seviyesine geçirildiği aktarıldı.

CNN: TRUMP SALDIRIYA SICAK BAKIYOR

CNN'e konuşan iki üst düzey ABD'li yetkili, Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik askeri operasyon seçeneğine giderek daha sıcak baktığını bildirdi. Yetkililere göre, Trump yönetimi İran'a karşı doğrudan bir saldırıyı ciddi biçimde değerlendiriyor.

Planlamalar, İran'ın nükleer altyapısını hedef alan hava saldırılarını içeriyor. Bu saldırıların doğrudan ABD askeri varlıkları tarafından gerçekleştirilmesi seçeneği masada. Henüz nihai karar alınmasa da, Trump'ın danışmanlarıyla yaptığı görüşmelerde bu seçeneğin öne çıktığı bildiriliyor.

NYT: İRAN ABD İÇİN HAZIRLANIYOR

New York Times'a konuşan iki üst düzey Amerikalı yetkili, İran'ın, ABD'nin savaşa müdahil olması durumunda Ortadoğu'daki Amerikan üslerine saldırmak üzere askeri teçhizat ve silahlar hazırladığını aktardı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
İsrail'den İran'a yeni saldırı dalgası! Savaş uçakları ilk kez Tahran semalarında

İsrail, savaşta yeni boyuta geçti! İlk kez Tahran'da görüldüler
Yeni saldırı dalgası başladı! İran'dan İsrail'e Hayfa ve Tel Aviv'i boşaltın çağrısı

İran, İsrail'i iki kent için uyardı: Derhal terk edin
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'a siber saldırı! Bankalar kilitlendi, ATM'ler çöktü

Halk isyanda! İran bu kez hiç beklemediği yerden vuruldu
İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinden çıkan sonuçlar hayli enteresan

İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinde sürprizler var
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
TBMM'de, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınayan tezkere oy birliğiyle kabul edildi

Meclis'ten İsrail-İran tezkeresi! Oy birliğiyle kabul edildi
Erol Bilecik'in Ali Koç'a attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a edilen hakaretler tepki çekti

Attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a ettiği hakaretler olay yarattı
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu

Yunanistan'ın uykularını kaçıran Türkiye senaryosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.