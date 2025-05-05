Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim

Özgür Özel'e neden saldırdı? Emniyetteki cevabı bir hayli ilginç
Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

İşte saldırganın yeni ifadesi! Biriktirdiği para hiç de fena değil
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

ABD'nin Yeni Büyükelçisi Tom Barrack Türkiye'ye Geldi

ABD'nin Yeni Büyükelçisi Tom Barrack Türkiye'ye Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'de yaptığı ilk açıklamada, ilişkileri güçlendirmeyi ve Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'ye geldi. Barrack, havalimanında yaptığı ilk açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın amacı, arzusu Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımak, ilişkileri daha da arttırmak ve bu ilişkileri daha yukarı bir noktaya taşımaktır" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, görevine başlamak üzere Türkiye'ye geldi. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Büyükelçi Barrack, "Buraya, özellikle atalarımın geldiği bir bölgeye gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Burada insanlar bize yakındı, bu noktada ben gerçekten çok büyük bir onur duyuyorum. Bu DNA'yı burada, bu büyük, bu önemli bölgede, bizim açımızdan son derece önemli olan bölgede gördüğüm için onur duyuyorum. Bu noktada net bir mesaj getirmek istiyorum; Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın amacı, arzusu, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımak, ilişkileri daha da arttırmak ve bu ilişkileri daha yukarı bir noktaya taşımaktır. Başkan'ın hedefi bu noktada özellikle hem halklar arasında, hem ülkelerimiz arasında bu ilişkileri çok daha yukarı bir seviyeye ulaştırmak ve ivme kazandırmak. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bağları, ilişkileri daha iyi bir noktaya getirme hususunda, büyük umudun var olduğunu söylemek istiyorum. Bu çerçevede bu görevi devralmaktan dolayı da üstlenmekten dolayı da büyük bir ayrıcalık duyduğumu ifade etmek isterim" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'a olan yakınlığı ile bilinen Barrack'ın görevi, 29 Nisan'da ABD Senatosu tarafından 60-36 oyla onaylanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Fenerbahçe'de Ali Koç, canlı yayında taraftarlarına seslenecek

Fenerbahçe'de kazan kaynadı! Ali Koç canlı yayına çıkıyor
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Sadece zengin ve güçlüler için
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.