ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi

İsrail- İran savaşının 10. gününde korkulan oldu. ABD, Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini 30 Tomahawk füzesiyle vurdu.

TRUMP: NÜKLEER TESİSLER TAMAMEN YOK EDİLDİ

Saldırı sonrası konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ana nükleer zenginleştirme tesislerinin tamamen ve eksiksiz biçimde yok edildiğini belirterek "Sizlere bu gece bildirebilirim ki, saldırılar muhteşem bir askeri başarıydı. İran'ın önemli nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen ve eksiksiz bir şekilde yok edildi" dedi.

RADYASYON SEVİYESİNDE ARTIŞ VAR MI?

ABD'nin saldırısının ardından nükleer tesislerin son durumu merak konusu oldu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıların ardından Fordo dahil tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığını bildirdi.

Ajansın X hesabından yapılan açıklamada "Fordo dahil İran'daki üç tesise düzenlenen saldırıların ardından UAEA, şu ana kadar tesis dışı radyasyon seviyelerinde bir artış bildirilmediğini teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, daha fazla bilgi edinildikçe İran'daki durumla ilgili UAEA tarafından daha ileri değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.