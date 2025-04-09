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ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

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Çin'in 3 motorlu ve kuyruksuz savaş uçağının yeni videosu dünya havacılık camiasında geniş yankı uyandırdı. J-36 adı verilen bu yeni uçak sayesinde Çin, altıncı nesil savaş jeti üretme yarışında ABD ile aynı seviyeye gelebilir, hatta önüne geçebilir.

Çin'in J-36 adı verilen üç motorlu, kuyruksuz fütüristik savaş uçaklarından birine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ne zaman çekildiği belirsiz ancak uçağın Sichuan eyaletindeki Chengdu Uçak Endüstrisi Grubu fabrikasının pistinin yakınındaki bir otoyol üzerinde uçtuğu görülüyor.

İLK KEZ GEÇEN YILIN SONLARINDA ORTAYA ÇIKTI

J-36'nın görüntüleri ilk olarak geçen yılın sonlarında Çin sosyal medyasında ortaya çıktı ve uçak meraklılarının ve askeri analistlerin dikkatini hızla çekti. Jetin, en son gizlilik teknolojisi, güç ünitesi ve gövde mühendisliğini bünyesinde barındıran altıncı nesil bir uçak olduğu düşünülüyor.

J-36 sayesinde Çin, altıncı nesil savaş uçağı üretme yarışında ABD ile aynı seviyeye gelebilir, hatta belki de onun önüne geçebilir. ABD ordusunun beşinci nesil jetleri -çift motorlu F-22 ve tek motorlu F-35- şu anda genel olarak dünyanın en iyileri olarak kabul ediliyor. Ancak Çin'in de J-20 ve J-35 olmak üzere iki beşinci nesil modeli var. Ancak bu Çin jetlerinin hiçbiri, iki ABD savaş uçağı gibi kanıtlanmış bir savaş deneyimi ve etkinliğe sahip değil.

TRUMP BOEING İLE SÖZLEŞME İMZALADI

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay ABD Hava Kuvvetleri'nin F-47 olarak adlandırılan altıncı nesil savaş uçağı için Boeing ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Trump, uçağın prototipinin beş yıldır uçtuğunu söyledi. Çin'in J-36'sı bu hafta askeri havacılık gündemine damga vururken, Pekin'in üzerinde çalıştığı tek altıncı nesil jet bu değil gibi görünüyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), J-36 veya J-50'nin varlığını henüz kamuoyuna açıklamadı.

Bir savaş uçağının konsept aşamasından kamuoyuna tanıtılmasına, hatta konuşlandırılmasına kadar yıllar geçebilir. Çin'in J-35'i ilk kez geçen kasım ayında Zuhai'de düzenlenen Çin Havacılık Fuarı'nda kamuoyuna tanıtılmıştı ancak analistlere göre uçağın geliştirilmesi 10 yıldan fazla sürdü.

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Ucagin resmini kullanmasaydiniz iyiydi reis secimde kullanirdi.

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme131
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Haber YorumlarıNetherill:

f35 yerine j36 mantıklı olur. alsınlar 1 tane bayraktar incelesin yaparız biz 6. nesil uçak

Yorum Beğen130
Yorum Beğenme52
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Haber YorumlarıCHP Savar:

çin daha önde ABD den hem ekonomik gemse teknolojik ABD çok yaşamaz

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

heee uyuyamaz abd artık hemennn papatya çayı ikram et admin :)

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

turpun büyüğü çatılatıyordur çini gördükçe :D

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıDemir Acer:

Umarım dünya gezegenin kendisine ait olduğunu sanan şımarık abd iflas eder, tabiki diğer ülkelerde başlarını fik tutarlarsa.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

SEÇİMLERE 6 ay kala Yeni uçan arabamız TOGG.

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıDağıstan:

Meşgul etmeyin beni , ahirette kaç huri düşeceğini hesaplıyorum...

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