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ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığına dair açıklamasına Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yalanlama geldi. Yapılan açıklamada "Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz" denildi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığını öne sürdü.

MSB KAYNAKLARINDAN YALANLAMA

Bu iddia sonrası bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ABD'nin 'Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı' açıklamasına MSB'den yalanlamaABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller

SURİYE'DEKİ RUS VARLIĞI

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki Rus unsurlarının Libya'ya kaydırıldığına dair basında çıkan haberlere ilişkin, "Rusların Suriye'deki varlığıyla ilgili şuan için belirsizlik var. Ama bir Rus yetkilinin Suriye'deki yeni yönetimle görüştüklerine dair açıklamaları mevcut. Bazı Rus gemilerinin ve sistemlerinin Libya'ya götürüldüğüne ilişkin haberleri biz de yakından takip ediyoruz. Bunların kalıcı mı yoksa geçici olarak mı Libya'ya intikal ettiklerini zaman gösterecek" ifadelerine yer verdi.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON YAPILACAK MI?

Bakanlık kaynakları, TSK'nın veya SMO'nun Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair haberle ilgili şunları söyledi: "Terör örgütünün sınırlarımıza ve Suriye'deki harekât bölgelerimize yönelik tehdit durumu devam etmektedir. PKK/YPG terör örgütü silah bırakana, içindeki yabancı savaşçılar Suriye'yi terk edene kadar terörle mücadele kapsamında hazırlıklarımız ve tedbirlerimiz devam edecektir. Suriye'deki yeni yönetim ve onun ordusu olan Suriye Milli Ordusu'nun Suriye halkı ile birlikte terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına inanıyoruz."

ABD'nin
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı mı? MSB'den açıklama var
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Tabi tabi ABD'liler iyi ingilizce konuşamadığı için olabilir.

Yorum Beğen34
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Haber Yorumlarıgunay yanug:

nedennnn cobaniye girmiyoruzzzzzz nedennnnnnnnn

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıMülayim:

pis yalancı abede:)))

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıVEFA:

Dolaylı olarak aracılar kanalı ile tabi ki görüşüyorsunuz. Haberin içeriği doğru, ifade edilme şekli yanlış. Böyle derseniz, tamam!!!

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Haber YorumlarıYalcin Yalcin:

Demezlermi kimin dili sürçtü

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıFA null:

ABD algı yapıyor boş yapmayın ülkenizin kötü olmasını zor durumda olmasını çok istiyorsunuz

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Haber YorumlarıMurat Uzun:

Eger pyd ve uzantılarıyla anlaşırsa kendi ayagına sıkmış olur fırsat bu fırsat deyip pyd pkk ne halt ise temizlemeliler

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Terör örgütleriyle görüşmüyoruz derken bile yalan söyluyorsunuz

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Haber YorumlarıMurat Can:

yukarı tükürsem bıyık aşağı tükürsem sakal htş ile anlaşsak cezaevlerindeki iş itlere af ister abd ile anlaşsak pyd pfs sgd pcc her ne boksa birini tanı der; bekle ve gör!

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Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

Girdin mi bataklığa

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