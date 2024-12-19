ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığını öne sürdü.

MSB KAYNAKLARINDAN YALANLAMA

Bu iddia sonrası bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller

SURİYE'DEKİ RUS VARLIĞI

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki Rus unsurlarının Libya'ya kaydırıldığına dair basında çıkan haberlere ilişkin, "Rusların Suriye'deki varlığıyla ilgili şuan için belirsizlik var. Ama bir Rus yetkilinin Suriye'deki yeni yönetimle görüştüklerine dair açıklamaları mevcut. Bazı Rus gemilerinin ve sistemlerinin Libya'ya götürüldüğüne ilişkin haberleri biz de yakından takip ediyoruz. Bunların kalıcı mı yoksa geçici olarak mı Libya'ya intikal ettiklerini zaman gösterecek" ifadelerine yer verdi.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON YAPILACAK MI?

Bakanlık kaynakları, TSK'nın veya SMO'nun Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair haberle ilgili şunları söyledi: "Terör örgütünün sınırlarımıza ve Suriye'deki harekât bölgelerimize yönelik tehdit durumu devam etmektedir. PKK/YPG terör örgütü silah bırakana, içindeki yabancı savaşçılar Suriye'yi terk edene kadar terörle mücadele kapsamında hazırlıklarımız ve tedbirlerimiz devam edecektir. Suriye'deki yeni yönetim ve onun ordusu olan Suriye Milli Ordusu'nun Suriye halkı ile birlikte terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına inanıyoruz."