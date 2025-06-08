ABD'de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı

ABD'de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD'de en az 16 kişiyi taşıyan uçak yere çakıldı
Haber Videosu

ABD'nin Tennessee eyaletinde içerisinde yaklaşık 16 ila 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen uçağın düşmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, uçağın ağaçlara çarptığını ve acil iniş yaptığı sırada düştüğünü iddia etti.

ABD'de son dönemlerde ardı ardına meydana gelen uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi.

EN AZ 16 KİŞİYİ TAŞIYAN UÇAK DÜŞTÜ

Tennessee eyaletinde yer alan Coffee County'de içerisinde yaklaşık 16 ila 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen uçak düştü.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Tennessee Otoyol Devriyesi, "İlk bilgiler uçakta 16-20 kişinin bulunduğunu gösteriyor. Bazı yaralılar hava yoluyla yakındaki hastanelere kaldırıldı" dedi.

ACİL İNİŞ YAPTIĞI SIRADA DÜŞTÜ

Adı açıklanmayan bir yetkili, yolcuların paraşütle atlamak üzere uçakta bulunduğunu aktardı. Yerel kaynaklar, uçağın ağaçlara çarptığını ve acil iniş yaptığı sırada düştüğünü iddia etti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu verildi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN GEÇMİŞ OLSUN

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Herkes merak ediyordu! Osimhen, Al Hilal'in teklifine son kararını verdi

Herkes merak ediyordu! Osimhen'den Al Hilal'in teklifine cevap
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer

Bellingham'ın kardeşinden tarihe geçen imza! Alman devine gitti
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.