Haberler

ABD'nin tehditleri sonrası Tahran'a yoğun saldırı! Elektrik kesintileri yaşandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin "İran'a en yoğun saldırıları bugün düzenleyeceğiz" açıklamasının ardından ABD ve İsrail İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları düzenlemeye başladı. Tahran yoğun şekilde bombalanırken; bölgede elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

  • ABD ve İsrail savaş uçakları İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları düzenledi.
  • Tahran'da elektrik kesintileri yaşandı.
  • ABD-İsrail saldırılarında İran'da 1348 kişi öldü ve 17 binden fazla kişi yaralandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına İran misillemelerle yanıt vermeye devam ediyor. ABD ordusu ise karşı hamleleri sürdürürken; bugün ABD Savaş Bakanı Pege Hegseth'in "İran'a en yoğun saldırıları bugün düzenleyeceğiz" açıklaması sonrası savaş uçakları İran'ın başkenti Tahran'ı vurdu.

TAHRAN'A YOĞUN SALDIRI

ABD ve İsrail savaş uçakları İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları düzenlemeye başladı. Tahran yoğun şekilde bombalanırken; bölgede elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Son füze kriziyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama' İran'a mesajı net
ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu

Trump, Hamaney'in başına ödül koydu! Verecekleri para öyle böyle değil
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
ABD ordusu 'hayalet' uçaklarının görüntülerini paylaştı

ABD'nin 'hayalet' silahı! Ordu görüntülerini paylaştı
Lig sonuncusu Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye karşı ''Oley'' ve ''3-3-3'' tezahüratı

Fenerbahçe ile resmen alay ettiler