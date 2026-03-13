ABD'nin tehditleri sonrası Tahran'a yoğun saldırı! Elektrik kesintileri yaşandı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına İran misillemelerle yanıt vermeye devam ediyor. ABD ordusu ise karşı hamleleri sürdürürken; bugün ABD Savaş Bakanı Pege Hegseth'in "İran'a en yoğun saldırıları bugün düzenleyeceğiz" açıklaması sonrası savaş uçakları İran'ın başkenti Tahran'ı vurdu.

TAHRAN'A YOĞUN SALDIRI

ABD ve İsrail savaş uçakları İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları düzenlemeye başladı. Tahran yoğun şekilde bombalanırken; bölgede elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.