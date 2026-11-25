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(ANKARA) - ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, bölgede artan saldırılar nedeniyle ABD vatandaşlarının İran'ı derhal terk etmeleri çağrısında bulunuldu. İran ve Yemen'deki Husiler ile Tahran'a bağlı diğer grupların bölgedeki ABD vatandaşlarını, şirketlerini ve kurumlarını hedef alabileceği belirtilerek, "Çatışmalar hızla tırmanabilir" uyarısı yapıldı.

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği, İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD varlıklarını hedef alan saldırıları ile Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği saldırının ardından güvenlik uyarısı yayımladı.

Uyarıda, Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarına güvenlik önlemlerini artırmaları çağrısı yapılarak, "Hiçbir nedenle İran'a seyahat etmeyin. ABD vatandaşları İran'ı derhal terk etmelidir" ifadelerine yer verildi.

İran, Husiler ve Tahran'la bağlantılı diğer grupların, bölgede ABD çıkarlarını ve vatandaşlarını hedef alabileceği belirtilen açıklamada, Amerikan şirketleri ve kurumlarının da olası saldırıların hedefleri arasında bulunabileceği kaydedildi.

RİYAD'DAKİ HUSİ SALDIRISINDA 11 KİŞİ YARALANDI

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Husilerin 24 Kasım Salı günü Riyad'ın finans bölgesindeki bir kuleye düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise İran'ın 21 Kasım Cumartesi günü düzenlediği saldırılarda 2 kişinin yaralandığını ve sivil bir sanayi tesisinde yangın çıktığını bildirdi.

ABD'nin güvenlik uyarısında, İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD varlıklarını hedef alan saldırılarının ardından bölgedeki çatışmaların kısa sürede daha geniş bir alana yayılabileceği belirtildi.

UÇUŞ İPTALLERİ VE HAVA SAHASI KAPATMALARINA KARŞI UYARI

ABD vatandaşlarından havayolu şirketlerinin ve havalimanlarının duyurularını takip etmeleri, olası uçuş iptallerine ve hava sahası kapatmalarına karşı hazırlıklı olmaları istendi. Açıklamada, İran'ın kara sınırlarından geçiş kuralları ile komşu ülkelere giriş koşullarının kısa süre içinde değişebileceği uyarısında bulunuldu.

ABD vatandaşlarına gösterilerden, kalabalık toplantılardan ve yoğun polis varlığının bulunduğu bölgelerden uzak durmaları, ABD ile bağlantılı mekanlarda dikkatli olmaları tavsiye edildi. Olası hava saldırıları sırasında kapı, pencere ve enkaz parçalarından uzak durulması, cep telefonlarının şarjlı tutulması ve yerel makamların talimatlarına uyulması gerektiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın güvenlik bilgilendirme sistemine kayıt yaptırılması çağrısının da yer aldığı açıklamada, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren ABD Çıkarları Bölümü ile iletişim kurabilecekleri bildirildi.

Kaynak: ANKA