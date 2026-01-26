Haberler

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'tan, seçime gidecek Irak'a tehdit gibi uyarı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Meclisi'nde yarın yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ülkesinin tutumunun açık olduğunu belirten Barrack, Bağdat'ta İran'ın etkisiyle kurulacak bir hükümetin ne Irak ve Suriye halklarının daha iyi bir gelecek beklentilerine hizmet edebileceğini ne de ABD ile etkili ve sürdürülebilir bir ortaklık kurabileceğini söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) iktidarda bulunan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

SURİYE'DE ATEŞKES

Barrack, görüşmede Suriye'de ateşkesin korunmasının ve insani yardımların kesintisiz şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Özellikle Kobani'deki sivillerin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Barrack, bu konuda uluslararası toplumun sorumluluk taşıdığını ifade etti.

IRAK'A HÜKÜMET UYARISI

Öte yandan Irak'a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Barrack, ABD'nin tutumunun açık olduğunu belirtti. Barrack, İran'ın etkisiyle kurulan bir hükümetin ne Irak ve Suriye halklarının daha iyi bir gelecek beklentilerine hizmet edebileceğini ne de ABD ile etkili ve sürdürülebilir bir ortaklık kurabileceğini söyledi.

IRAK MECLİSİ YARIN CUMHURBAŞKANINI SEÇECEK

Irak'ta seçimi kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi Başbakan adayı olarak açıklamıştı. Irak Meclisi'nde yarın Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Seçilecek Cumhurbaşkanı, en geç 15 gün içerisinde Başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek. Irak'ta 11 Kasım 2025'te genel seçimler yapılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
