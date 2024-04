ABD'nin New York kentinde 4,8 şiddetinde deprem

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ve 8 bini geçen nüfusuyla en kalabalık şehri New York'ta yaşayanlar yeni güne depremle uyandı. Kent, 4,8 şiddetiyle sarsıldı. Bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

"30 SANİYE SÜREN ŞİDDETLİ BİR GÜMBÜRTÜ"

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre New York bölgesinde yerel saatle 10.30 civarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün New Jersey'de bulunan Whitehouse Station olduğu açıklandı. Deprem New York City, New Jersey, kuzey Pennsylvania ve batı Connecticut gibi bölgelerde hissedildiği belirtildi. New York'un Bronx bölgesinde ikamet eden 38 yaşındaki Charita Walcott, depremin "yaklaşık 30 saniye kadar süren şiddetli bir gümbürtü gibi" hissettirdiğini söyledi.

"ŞU ANDA BÜYÜK BİR OLAY YOK"

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) deprem sebebiyle bölgedeki havalimanlarında uçuşlarda yaklaşık 40 dakikalık rötarlar beklendiğini belirtti. New York İtfaiye Departmanı yaptığı açıklamada, "Çağrılara yanıt veriyoruz ve yapısal istikrarı değerlendiriyoruz. Şu anda büyük bir olay yok" denildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TOPLANTISI DURDURULDU

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin New York'taki merkezindeki Gazze toplantısı, sarsıntı nedeniyle geçici olarak durduruldu.

NEW YORK'TA 40 YILIN EN BÜYÜK DEPREMİ

Deprem New York bölgesinde 40 yılın en büyük depremi olarak kayda geçti. 1983'teki deprem, New York'un kuzeyindeki Newcomb kasabası yakınlarında yaşayanları 5,1 büyüklüğünde sarsmıştı.