Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

ABD'nin New York kentinde 4,8 şiddetinde deprem

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ve 8 bini geçen nüfusuyla en kalabalık şehri New York'ta yaşayanlar yeni güne depremle uyandı. Kent, 4,8 şiddetiyle sarsıldı. Bölgede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

"30 SANİYE SÜREN ŞİDDETLİ BİR GÜMBÜRTÜ"

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre New York bölgesinde yerel saatle 10.30 civarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün New Jersey'de bulunan Whitehouse Station olduğu açıklandı. Deprem New York City, New Jersey, kuzey Pennsylvania ve batı Connecticut gibi bölgelerde hissedildiği belirtildi. New York'un Bronx bölgesinde ikamet eden 38 yaşındaki Charita Walcott, depremin "yaklaşık 30 saniye kadar süren şiddetli bir gümbürtü gibi" hissettirdiğini söyledi.

ABD'nin New York kentinde 4,8 şiddetinde deprem

"ŞU ANDA BÜYÜK BİR OLAY YOK"

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) deprem sebebiyle bölgedeki havalimanlarında uçuşlarda yaklaşık 40 dakikalık rötarlar beklendiğini belirtti. New York İtfaiye Departmanı yaptığı açıklamada, "Çağrılara yanıt veriyoruz ve yapısal istikrarı değerlendiriyoruz. Şu anda büyük bir olay yok" denildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TOPLANTISI DURDURULDU

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin New York'taki merkezindeki Gazze toplantısı, sarsıntı nedeniyle geçici olarak durduruldu.

NEW YORK'TA 40 YILIN EN BÜYÜK DEPREMİ

Deprem New York bölgesinde 40 yılın en büyük depremi olarak kayda geçti. 1983'teki deprem, New York'un kuzeyindeki Newcomb kasabası yakınlarında yaşayanları 5,1 büyüklüğünde sarsmıştı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri New York Deprem Doğal Afetler Yaşam Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

LA Clippers Denver Nuggets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Miami Heat Philadelphia 76ers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 6 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 5 Nisan Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı? 5 Nisan Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ateş Kuşları neden yok, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Kara Ağaç Destanı neden yok, Kara Ağaç Destanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 6 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 5 Nisan CANLI DÖVİZ KURU!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title