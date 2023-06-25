ABD'nin Kovid-19 kökeni komplo teorileri çaresizliğini gösteriyor

Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Barış Doster, ABD'nin Kovid-19'un kökenine ilişkin sözde 'laboratuvar sızıntısı' komplosuna tutunmaya devam etmesinin, uluslararası rekabet gücünü büyük ölçüde kaybettiğini ve büyük bir çaresizlik içinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

ABD'nin başkenti Washington D.C.'de sokakta yürüyen maskeli bir adam görülüyor, 16 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ting Shen/Xinhua)

Akademisyen Barış Doster'e göre ABD'nin Kovid'in kökeniyle ilgili komplo teorilerine yönelik "mantıksız saplantısı", ülkenin ekonomi ve dış politika alanlarındaki çaresizliğini gözler önüne seriyor.

İSTANBUL, 25 Haziran (Xinhua) -- Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Barış Doster, ABD'nin Kovid-19'un kökenine ilişkin sözde "laboratuvar sızıntısı" komplosuna tutunmaya devam etmesinin, uluslararası rekabet gücünü büyük ölçüde kaybettiğini ve büyük bir çaresizlik içinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Doster, Xinhua'ya verdiği röportajda "Salgının etkisini büyük ölçüde yitirdiği bir dönemde ABD'nin halen suçlamalarında ısrar etmesi ülkenin akıl tutulmasını, art niyetini ve ekonomi ve dış politika alanlarındaki çaresizliğini ortaya koyuyor" dedi.

Akademisyen, dünyanın en saygın bilim insanlarının ve seçkin bilim kurumlarının, araştırma merkezlerinin ve laboratuvarların Kovid-19'un kökenleri hakkında ABD komplosunu çürüten yüzlerce makale ürettiğini belirtti.

Örneğin, Ekim 2022'de Science dergisinde bir uzman paneli tarafından yayımlanan bilimsel bir rapor, Kovid-19 virüsünün muhtemelen bir laboratuvarla ilişkili olmaksızın, hayvanlardan insanlara zoonotik sıçramayla doğal olarak yayıldığı sonucuna varmıştı.

Doster, ABD'nin bu konudaki "mantıksız saplantısının" altında, Amerikan hükümetinin genel olarak Asya ve Avrasya'nın uluslararası politika ve küresel ekonomi alanlarındaki yükselişini ve büyümesini durduramamasının yattığını kaydetti.