ABD'nin İran'ın Ahvaz kentine saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin İran'ın Irak sınırındaki Ahvaz kentine düzenlediği saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

İran basını, Huzistan Valiliği'nin, ABD'nin İran'ın Ahvaz kentine düzenlediği saldırıyla ilgili açıklamasını paylaştı. Valilik, İran'ın Irak sınırındaki Ahvaz kentinin bazı noktalarının ABD tarafından füze saldırısıyla hedef alındığını bildirdi. Açıklamada, ABD saldırısında Ahvaz'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı