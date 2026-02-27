ABD'nin ilk yerli kamikaze İHA filosu İran'a saldırıya hazır hale getirildi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ilk ABD yapımı, tek yönlü saldırı insansız hava aracı (İHA) birimini Orta Doğu'da faaliyete geçirdi. "Task Force Scorpion Strike" (Akrep Taarruz Görev Gücü) adı verilen birlik, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ( CENTCOM) bünyesinde operasyonel hale getirildi.

Yeni birimin en dikkat çeken unsuru ise düşük maliyetli LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System) tipi kamikaze dronlar oldu. Dronlar Başkan Donald Trump'ın İran'a saldırı emri vermesi halinde saldırıya hazır duruma geçmiş oldu.

TANESİ 35 BİN DOLAR

Pentagon kaynaklarına göre her bir LUCAS İHA'nın maliyeti yaklaşık 35 bin dolar seviyesinde. Bu rakam, klasik füze sistemlerine kıyasla oldukça düşük bir bütçeyle saldırı kapasitesi oluşturulmasına imkan tanıyor.

Tek yönlü saldırı amacıyla tasarlanan LUCAS dronları, hedefe çarparak imha olan sistemler arasında yer alıyor. Özellikle füze rampaları, radar sistemleri ve savunması zayıf askeri altyapılar gibi hassas hedeflere yönelik operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirildi.

ABD'li yetkililer, sistemin hızlı konuşlandırılabilir, ölçeklenebilir ve sahada esnek kullanım imkanı sunduğunu belirtiyor.

STRATEJİK HAMLE

Görev gücünün Orta Doğu'da aktif hale getirilmesi, bölgedeki artan gerilim ve özellikle İran'ın uzun süredir kullandığı düşük maliyetli kamikaze İHA'larına karşı bir denge unsuru olarak değerlendiriliyor.

ABD basınında yer alan analizlere göre birim,Trump'ın askeri operasyon talimatı vermesi halinde hızlı şekilde harekete geçebilecek şekilde hazır tutuluyor.

Pentagon'dan yapılan açıklamalarda doğrudan bir saldırı planına işaret edilmezken, sistemin "caydırıcılık kapasitesini artırma" amacıyla konuşlandırıldığı vurgulanıyor.