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ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nda patlama

ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nda patlama

Dünya Haberleri

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama meydana geldi. Patlamanın başladığı Halemaumau kraterinde oluşan çatlaklardan lav akışının belirlendiği aktaran USGS, yanardağdaki faaliyetin yalnızca Halemaumau'da olduğunu ve patlamanın ilerleyişine göre tehlikenin tekrar değerlendirileceğini belirtti.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Hawaii Yanardağ Gözlemevinin, Kilauea zirvesi kamera görüntülerinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit ettiğini bildirdi.

Patlamanın başladığı Halemaumau kraterinde oluşan çatlaklardan lav akışının belirlendiğini aktaran USGS, yanardağdaki faaliyetin yalnızca Halemaumau'da olduğunu ve patlamanın ilerleyişine göre tehlikenin tekrar değerlendirileceğini belirtti.

Hawaii'nin Acil Durum Yönetim Kurumu, yerleşim alanlarının tehlike altında olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını duyurdu.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Kilauea Yanardağı Hawaii Dünya Haberler

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