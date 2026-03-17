Haberler

İran, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş 18. günde de karşılıklı saldırılarla devam ediyor. Son olarak, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği 3 adet insanız hava aracı İHA ile saldırıya uğradı. Büyükelçilikteki hava savunma sistemi söz konusu İHA'lardan ikisini havada imha ederken, bir diğerinin yerleşkeye isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

YERLEŞKE ALEVLERE TESLİM

Büyükelçilikteki hava savunma sistemi söz konusu İHA'lardan ikisini havada imha ederken, bir diğerinin ise büyükelçiliğin duvarına isabet ettiği belirtildi. Büyükelçilik yerleşkesi çevresinde yangın çıktı. Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Umut Halavart
