ABD'nin B-2 Bombardıman Uçakları Guam'a Ulaştı

ABD'nin B-2 Bombardıman Uçakları Guam'a Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'ye ait B-2 tipi gizli bomba uçakları, Guam Adası'ndaki ABD üssüne intikal etti. Uçakların, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası'na konuşlandırılması planlanıyor. Bu uçaklar, özellikle İran'ın nükleer tesislerini hedef alabilecek sığınak delici bombalar taşıyabiliyor.

ABD'ye ait B-2 tipi gizli bombardıman uçaklarının Guam Adası'na doğru havalandığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD Hava Kuvvetleri'nin gizli bombardıman filosuna ait B-2 tipi uçakların, Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan ABD üssüne intikal ettiği, ardından Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası'na konuşlandırılacağı iddia edildi.

Uçuş takip sistemlerinden elde edilen veriler ve hava trafik kontrolüyle yapılan sesli iletişim kayıtlarına dayanılarak, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanan 6 adet B-2 bombardıman uçağının, Guam'daki ABD üssüne doğru ilerlediği kaydedildi.

ABD'ye ait B-2 tipi bombardıman uçaklarının, yalnızca Amerikan ordusunun envanterinde bulunan 15 tonluk iki sığınak delici bomba taşıyabildiği bildirildi. Bu bombaların, İran'ın en yüksek güvenlik önlemleriyle korunan nükleer tesisi Fordo'yu hedef almak açısından kritik öneme sahip olabileceği ileri sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Talimat bakanlıktan! Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor

Dev market zincirinde satılan ürün toplatılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı

Savaş sürerken Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu" uyarısı
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı: Resmi açıklama için tarih verildi

Galatasaray yıldız futbolcuya 4 yıllık imzayı attırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.