ABD'nin B-2 Bombardıman Uçakları Guam'a Ulaştı

ABD'ye ait B-2 tipi gizli bombardıman uçaklarının Guam Adası'na doğru havalandığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD Hava Kuvvetleri'nin gizli bombardıman filosuna ait B-2 tipi uçakların, Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan ABD üssüne intikal ettiği, ardından Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası'na konuşlandırılacağı iddia edildi.

Uçuş takip sistemlerinden elde edilen veriler ve hava trafik kontrolüyle yapılan sesli iletişim kayıtlarına dayanılarak, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanan 6 adet B-2 bombardıman uçağının, Guam'daki ABD üssüne doğru ilerlediği kaydedildi.

ABD'ye ait B-2 tipi bombardıman uçaklarının, yalnızca Amerikan ordusunun envanterinde bulunan 15 tonluk iki sığınak delici bomba taşıyabildiği bildirildi. Bu bombaların, İran'ın en yüksek güvenlik önlemleriyle korunan nükleer tesisi Fordo'yu hedef almak açısından kritik öneme sahip olabileceği ileri sürüldü.