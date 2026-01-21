ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

Suriye'de YPG/PKK'nın Şam yönetimine entegrasyonu için 4 günlük süre verilirken ABD'nin ardından PKK'ya bir darbe daha geldi. Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, PKK ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

ANLAŞMA İMZALANDI

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyip, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor. Suriye Savunma Bakanlığı, entegrasyon için terör örgütü YPG/SDG'ye tanınan 4 günlük süre çerçevesinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Terör örgütü YPG/SDG'den yapılan açıklamada da "Ateşkese tam bağlıyız." ifadeleri kullanıldı.

ABD, YPG İLE ORTAKLIĞINI BİTİRDİ

Terör örgütü Suriye'den temizlenirken ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, YPG'nin Suriye'de DEAŞ terör örgütüyle mücadelede birinci ortak olma vasfını tamamen yitirdiğini, çünkü artık Suriye'de bir devlet olduğunu söyledi. Barrack, YPG'ye Şam'a entegre olma çağrısı yaptı.

BARZANİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Süreç bu şekilde devam ederken uzun süredir Ahmed Şara ve Mazlum Abdi ile diyalog halinde bulunanIrak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"PKK, SURİYE'DE KÜRTLERE YÜK OLDU"

Mesud Barzani, bir televizyon kanalına verdiği röportajda terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'de Kürtlere yük olduğunu söyledi.

"KÜRTLERİ RAHAT BIRAKMA VAKTİ GELDİ"

Barzani, terör örgütüne yönelik açıklamasında şunları söyledi:

"PKK'nın Suriye'deki Kürtlerin kendi geleceklerine karar vermeleri hususunda onları rahat bırakma vakti gelmiştir. PKK artık onların işlerine karışmamalı ve Suriye'den çıkmalıdır. Varlıkları büyük bir sorun ve Türkiye'nin müdahale etmesine bahane oluyor. Yani PKK'nın varlığı Suriye Kürtleri için bir yük oldu."